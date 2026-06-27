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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Jun 2026 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jun 2026 12:07 PM IST

    ജി​ദ്ദ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

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    ജി​ദ്ദ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
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    സ​ഫ ക​രു​മാ​റ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഡോ. ​ശി​ഹാ​ന ഹ​സ്സ​ൻ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഡോ. ​വി​നീ​ത പി​ള്ള (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ജ​മാ​ൽ മീ​രാ​ൻ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മാ​ളി​യ​ക്ക​ൽ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), കെ.​എം സാ​ജി​ദ് (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), അ​സ്ഫി​ന ഹു​സൈ​ൻ (സാ​ർ​ജ​ന്റ് അ​റ്റ് ആം​സ്)

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ്ബി​ന് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​ച്ച് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റൈ​ഹാ​ന​ത്ത് സാ​ഹി​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ഹി​ർ അ​ബ്ദു​ൽ​കാ​ദ​ർ, സ​മീ​ർ വീ​ര​ൻ, അ​ബ്ദു​ല്ല ഫ്ലിം​ബാ​ൻ, ബാ​ല​സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​പാ​ട​വ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ​ഫ ക​രു​മാ​റ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: സ​ഫ ക​രു​മാ​റ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ജ​മാ​ൽ മീ​രാ​ൻ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ), അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മാ​ളി​യ​ക്ക​ൽ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, അം​ഗ​ത്വം), കെ.​എം. സാ​ജി​ദ് (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ്), ഡോ. ​ശി​ഹാ​ന ഹ​സ്സ​ൻ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഡോ. ​വി​നീ​ത പി​ള്ള (ട്ര​ഷ​റ​ർ), അ​സ്ഫി​ന ഹു​സൈ​ൻ (സാ​ർ​ജ​ന്റ് അ​റ്റ് ആം​സ്). ക്ല​ബ്ബി​ൽ ചേ​രാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മാ​ളി​യ​ക്ക​ൽ (0569106955), കെ.​എം സാ​ജി​ദ് (0500350075) എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ബ​ദ്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:Saudi NewsGulf UpdateJeddahToastmasters Club
    News Summary - Jeddah English Toastmasters Club elects new committee
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