Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജി​ദ്ദ ദ​അ​്വ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 11:07 AM IST

    ജി​ദ്ദ ദ​അ​്വ കോ​ഓഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് ഏ​രി​യ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​ദ്ദ ദ​അ​്വ കോ​ഓഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് ഏ​രി​യ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    cancel
    camera_alt

    അ​ബ്ദു​റ​സാ​ക്ക് ഇ​രി​ക്കൂ​ർ (പ്ര​സി.), ഷ​മീ​ർ എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര (ജ​ന.​സെ​ക്ര.), അ​ബ്ദു​റ​ഹീം വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് (ട്ര​ഷ.)

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ ദ​അ​്വ കോ​ഓഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി (ജെ.​ഡി.​സി.​സി)​ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് ഏ​രി​യ​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​രഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ന​സ് ബി​ൻ മാ​ലി​ക് സെ​ന്റ​റി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജെ.​ഡി.​സി.​സി ഏ​രി​യ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ കോ​ർ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് സു​നീ​ർ പു​ളി​ക്ക​ൽ, ന​ബീ​ൽ പാ​ല​പ്പ​റ്റ, അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ് ചെ​റു​ക്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​രും ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​റ​സാ​ക്ക് ഇ​രി​ക്കൂ​ർ, അ​ബ്ദു​റ​ഹീം വ​ഴി​ക്ക​ട​വ്, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ്, ത്വാ​രി​ഖ്, അ​ഹ്മ​ദ് മു​ഹ്സി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. റ​ഫീ​ഖ് ഇ​രു​വേ​റ്റി ഉ​ദ്ബോ​ധ​ന പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ജെ.​ഡി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ വാ​ഴ​ക്കാ​ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ബ്ദു​റ​സാ​ക്ക് ഇ​രി​ക്കൂ​ർ (പ്ര​സി.), ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ (വൈ​സ് പ്ര​സി.), ഷ​മീ​ർ എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര (ജ​ന.​സെ​ക്ര.), അ​ബ്ദു​റ​ഹീം വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് (ട്ര​ഷ.), വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ത്വാ​രി​ഖ് (ദ​അ​വ), റ​ഹീ​സ് വേ​ങ്ങ​ര (എ​ഡ്യൂ​ക്കേ​ഷ​ൻ), മി​സ്ഹ​ബ് അ​ഹ്മ​ദ് (ഐ.​ടി,ഓ​ഡി​യോ ആ​ൻ​റ് വീ​ഡി​യോ), അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ), അ​ഹ്മ​ദ് മു​ഹ്സി​ൻ (മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​റ് പ​ബ്ലി​സി​റ്റി), സു​നീ​ർ പു​ളി​ക്ക​ൽ, ന​ബീ​ൽ പാ​ല​പ്പ​റ്റ, അ​ബ്ദു​റ​ഷീ​ദ് ചേ​രൂ​ർ, സു​ഹൈ​ൽ ചെ​മ്മാ​ട്, റ​ഫീ​ഖ് സു​ല്ല​മി, അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ പൂ​ങ്ങാ​ട​ൻ (സെ​ൻ​ട്ര​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ). 21 അം​ഗ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി​യും നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiajiddah
    News Summary - Jeddah Da'wah Coordination Committee Khalid bin Waleed New leadership for the area
    Similar News
    Next Story
    X