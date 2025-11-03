Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 8:55 AM IST

    ജി​ദ്ദ ദ​അ​്വ കോ​ർ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റ്

    ജി​ദ്ദ ദ​അ​്വ കോ​ർ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റ്
    ജി​ദ്ദ ദ​അ​വ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റി​ൽ പി.​എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്വീ​ഫ് മ​ദ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ഷ​റ​ഫി​യ്യ​യി​ലെ അ​ന​സ് ബി​ൻ മാ​ലി​ക് സെ​ന്റ​ർ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജി​ദ്ദ ദ​അ​വ കോ​ർ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി (ജെ.​ഡി.​സി.​സി) ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    വി​സ്ഡം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്വീ​ഫ് മ​ദ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രം വി​സ്ഡം ഹൗ​സി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ജെ.​ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​നീ​ർ പു​ളി​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു അ​ന​സ് ബി​ൻ മാ​ലി​ക് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ളും അ​ട​ക്കം നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    വി​സ്ഡം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ മൗ​ല​വി പു​തു​പ്പ​റ​മ്പ് സ​മാ​പ​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. വി​സ്ഡം സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ​രീ​ഫ് ഏ​ലാം​കോ​ട്, സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​കെ അ​ഷ്റ​ഫ്, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല മ​ദീ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ വാ​ഴ​ക്കാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ശീ​ദ് ചേ​റൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

