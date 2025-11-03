ജിദ്ദ ദഅ്വ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഫാമിലി മീറ്റ്text_fields
ജിദ്ദ: ഷറഫിയ്യയിലെ അനസ് ബിൻ മാലിക് സെന്റർ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജിദ്ദ ദഅവ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി (ജെ.ഡി.സി.സി) ഫാമിലി മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.എൻ അബ്ദുല്ലത്വീഫ് മദനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കോഴിക്കോടിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് നിർമാണം ആരംഭിച്ച ആസ്ഥാന മന്ദിരം വിസ്ഡം ഹൗസിന്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ജെ.ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സുനീർ പുളിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അനസ് ബിൻ മാലിക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സംഗമത്തിൽ പ്രവർത്തകരും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും അടക്കം നൂറു കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു.
വിസ്ഡം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഫൈസൽ മൗലവി പുതുപ്പറമ്പ് സമാപന പ്രഭാഷണം നടത്തി. വിസ്ഡം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശരീഫ് ഏലാംകോട്, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.കെ അഷ്റഫ്, അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ അബ്ദുല്ല മദീനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫൈസൽ വാഴക്കാട് സ്വാഗതവും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റശീദ് ചേറൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
