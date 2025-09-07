Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    7 Sept 2025 8:17 AM IST
    Updated On
    7 Sept 2025 8:17 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വാ​യ​ന​ക്ക് പു​തി​യൊ​രു തി​രി​നാ​ള​മാ​യി ജി​ദ്ദ സി​ജി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ലൈ​ബ്ര​റി

    Jeddah CG Community Library
    ജി​ദ്ദ സി​ജി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ലൈ​ബ്ര​റി ലോ​ഞ്ചി​ങ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ജി​ദ്ദ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കു​ന്ന ജി​ദ്ദ സി​ജി ചാ​പ്റ്റ​റും ജി​ദ്ദ സി​ജി വി​മ​ൻ ക​ല​ക്ടീ​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഒ​രു പു​തി​യ വാ​യ​നാ​ശീ​ല​ത്തി​ന് നാ​ന്ദി കു​റി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ യു​ഗ​ത്തി​ലും വാ​യ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​സ​ക്തി​യു​ണ്ടെ​ന്നു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി പ്ര​വാ​സി വാ​യ​ന​ക​ളെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ജി​ദ്ദ സി​ജി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ലൈ​ബ്ര​റി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    സി​ജി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ലൈ​ബ്ര​റി ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. സി​ജി ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​നെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി സി​ജി ജി​ദ്ദ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ലൈ​ബ്ര​റി​യു​ടെ ലോ​ഞ്ചിം​ഗ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സി​ജി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ലൈ​ബ്ര​റി എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ന് ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കാ​ൻ പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ച ജെ.​സി.​ഡ​ബ്ലി​യു.​സി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ഹെ​ഡ് അ​നീ​സ ബൈ​ജു ലൈ​ബ്ര​റി​യു​ടെ ലോ​ഞ്ചിം​ഗി​ന്റെ പി​ന്ന​ണി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന സി​ജി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ലൈ​ബ്ര​റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രീ​തി, പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കു​ലേ​റ്റ്‌ ചെ​യു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം , അം​ഗ​ത്വം നേ​ടു​ന്ന​തി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, നി​യ​മാ​വ​ലി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സി​ജി ലൈ​ബ്ര​റി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ലൈ​ബ്ര​റി പോ​ർ​ട്ട​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ജി​ദ്ദ സി​ജി ചാ​പ്റ്റ​ർ മീ​ഡി​യ ഹെ​ഡ് റ​ഫീ​ഖ് പേ​രൂ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ലൈ​ബ്ര​റി​യു​ടെ പു​സ്ത​ക വി​ത​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജെ.​സി.​ഡ​ബ്ലി​യു.​സി അം​ഗ​വും ലൈ​ബ്ര​റി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ഹെ​ഡു​മാ​യ ഇ​ർ​ഫാ​ന സ​ജീ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ലൈ​ബ്ര​റി​യു​ടെ ലോ​ഞ്ചിം​ഗി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ഴി​വേ​കി കൊ​ണ്ട് ജി​ദ്ദ സി​ജി വി​മ​ൺ ക​ല​ക്റ്റീ​വ് അം​ഗം അ​മീ​ന ത​ൻ​സി​മി​ന്റെ ക​വി​ത സ​മാ​ഹ​ര​മാ​യ 'ശ​ല​ഭാ​യ​നം' പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു. ലോ​ഞ്ചിം​ഗി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​പ്ര​തി ജെ.​സി.​ഡ​ബ്ലി​യു.​സി മീ​ഡി​യ വി​ങ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ റെ​ജി അ​ൻ​വ​റി​ന് ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നാ​ച​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി. ജെ.​സി.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​സി ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ജി​ദ്ദ സി​ജി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ലൈ​ബ്ര​റി​ക്ക് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു കൊ​ണ്ട് റൂ​ബി സ​മീ​ർ, എ.​എം അ​ഷ്റ​ഫ്, ശാ​ക്കി​ർ ഹു​സൈ​ൻ, റ​ഷീ​ദ് അ​മീ​ർ, സാ​ദി​ഖ​ലി തു​വ്വൂ​ർ, മു​സാ​ഫി​ർ, സ​ലാ​ഹ് കാ​രാ​ട​ൻ, ഹ​സ്സ​ൻ ചെ​റൂ​പ്പ, ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ ഒ​താ​യി, എം. ​സ​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജെ.​സി.​ഡ​ബ്ലി.​യു.​സി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​ബീ​ല അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജെ.​സി ഡ​ബ്ലി​യു.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ മാ​ജി​ത കു​ഞ്ഞി ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൗ​ദ കാ​ന്ത​പു​രം ലൈ​ബ്ര​റി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സി​ജി ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ഹെ​ഡ് കെ.​ടി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. സി​ജി ജി​ദ്ദ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബൈ​ജു സ്വാ​ഗ​ത​വും ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ റ​ഫ്സീ​ന അ​ഷ്ഫാ​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

