Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജി​ദ്ദ ബി.​ആ​ർ.​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 6:28 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 6:28 AM IST

    ജി​ദ്ദ ബി.​ആ​ർ.​സി ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​ദ്ദ ബി.​ആ​ർ.​സി ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ ബി.​ആ​ർ.​സി ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് തെ​ക്കേ​പ്പു​റം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ബി.​ആ​ർ.​സി (ഭാ​ര​ത് റി​ക്രി​യേ​ഷ​ൻ ക്ല​ബ്) ജി​ദ്ദ 2025 -2026ലെ ​ഫു​ട്ബാ​ൾ, ക്രി​ക്ക​റ്റ്, വോ​ളി​ബാ​ൾ, ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ എ​ന്നീ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളു​ടെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ജി​ദ്ദ എം.​ആ​ർ.​എ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, സാ​ദി​ഖ​ലി തു​വ്വൂ​ർ (ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം), സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രാ​യ അ​റ​ബ് ഡ്രീം​സ്, ലൈ​ഫ് ലൈ​ൻ, ഫ്ര​ണ്ട് ലൈ​ൻ, പ്രി​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രാ​ഫ്റ്റ് അ​ഡ്വെ​ർ​ടൈ​സി​ങ്, ഐ​ഡി​ങ്, രാ​ഖ്മേ, സാ​ൽ​പി​ഡോ, ദു​ർ​റാ​ഹ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​പ്ലൈ​സ്, ജെ​ലാ​റ്റോ ഐ​സ് ക്രീ​മ​സ്, എ.​എ​ൻ അ​പ്പാ​ര​ൽ​സ്‌, മെ​ൽ​റ്റ്‌ ഗ്രൗ​ണ്ട് എ​ന്നീ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സാ​ദി​ഖ​ലി തു​വ്വൂ​ർ, ശാ​ക്കി​ർ ഹു​സ്സൈ​ൻ (ജെ​ലാ​റ്റോ), ലു​ക്മാ​ൻ റ​സാ​ഖ് (ഫ്ര​ണ്ട് ലൈ​ൻ), അ​ൻ​ഷി​ദ് താ​ഹി​ർ, അ​ൽ​ത്താ​ഫ് (അ​റ​ബ് ഡ്രീം​സ്), ജാ​ബി​ർ (ഐ​ഡി​ങ്) എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ്പോ​ൺസ​ർ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ബി.​ആ​ർ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫി​റോ​സ് മാ​ലി​ക് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര് 23 ന് ​അ​ൽ അ​ബീ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ കേ​ര​ള പൗ​രാ​വ​ലി​യും ബി.​ആ​ർ.​സി​യും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തു​ന്ന ബ്രെ​സ്റ്റ്‌ കാ​ൻ​സ​ർ അ​വ​യ​ർ​ന​സ്‌ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​നെ കു​റി​ച്ച് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സം​സാ​രി​ച്ചു. ബി.​ആ​ർ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വാ​ഗ​ത​വും കെ.​എം സാ​ജി​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsLogo releaseBRC Jeddah
    News Summary - Jeddah BRC logo unveiled
    Similar News
    Next Story
    X