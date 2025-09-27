Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Sept 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Sept 2025 8:44 AM IST

    ജി​ദ്ദ അ​ൽ​ഹു​ദ മ​ദ്റ​സ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ജി​ദ്ദ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ജി​ദ്ദ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ശറ​ഫി​യ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ൽ​ഹു​ദ മ​ദ് റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ദേ​ശാ​ഭി​മാ​ന​വും ഐ​ക്യ​ബോ​ധ​വും ഉ​ദ്ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സൗ​ദി ച​രി​ത്ര ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം, സൗ​ദി​യു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ വേ​ഷ​വി​ധാ​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മി​ഴി​വേ​കി.പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ധു​ര വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

    TAGS:Gulf Newssaudi national dayJeddahSaudi Arabia NewsAl huda Madrasah
    News Summary - Jeddah Al-Huda Madrasa celebrates Saudi National Day
