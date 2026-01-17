Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 17 Jan 2026 9:57 AM IST
    date_range 17 Jan 2026 9:57 AM IST

    ജി​ദ്ദ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​നി ‘ക്രോ​സ് റ​ൺ​വേ ടേ​ക് ഓ​ഫ്’

    ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം
    ജി​ദ്ദ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഇ​നി ‘ക്രോ​സ് റ​ൺ​വേ ടേ​ക് ഓ​ഫ്’
    ജി​ദ്ദ കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    ജി​ദ്ദ: വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ജി​ദ്ദ കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ മൂ​ന്ന് റ​ൺ​വേ​ക​ളി​ലും ഒ​രേ​സ​മ​യം ‘ക്രോ​സ് റ​ൺ​വേ ടേ​ക് ഓ​ഫ്’ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചു. ഈ ​അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​മാ​യി ജി​ദ്ദ മാ​റി.

    ദേ​ശീ​യ-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഈ ​അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​െൻറ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ര​വു​മാ​യ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ തെ​ളി​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ്രൗ​ണ്ട് ടേ​ൺ എ​റൗ​ണ്ട് സ​മ​യം ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യ്ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും.

    റ​ൺ​വേ​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രേ​സ​മ​യം സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​നാ​കും. ഇ​ന്ധ​ന ഉ​പ​ഭോ​ഗ​വും കാ​ർ​ബ​ൺ പു​റ​ന്ത​ള്ള​ലും കു​റ​യ്ക്കാ​ൻ ഈ ​സം​വി​ധാ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കും, ഇ​ത് പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​ക​രി​ക്കും. തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ത്തി​രി​പ്പ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കാ​ൻ ഈ ​നീ​ക്കം സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ‘വി​ഷ​ൻ 2030’െൻ​റ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ഗ​താ​ഗ​ത-​ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്സ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​ത്. 2022 മു​ത​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​െൻറ ന​ട​ത്തി​പ്പ് ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജി​ദ്ദ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്സ് ക​മ്പ​നി, അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രീ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​വി​ക​സ​നം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തെ മി​ക​ച്ച വ്യോ​മ​യാ​ന ഹ​ബ്ബു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ജി​ദ്ദ​യെ മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ അം​ഗീ​കാ​രം വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Jeddah Airport now has 'cross runway takeoff'
