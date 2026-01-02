Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 8:03 AM IST

    റെ​ക്കോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്ത് ജി​ദ്ദ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    2025ൽ ​യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത​ത് 5.3 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ
    റെ​ക്കോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്ത് ജി​ദ്ദ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം
    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വ്യോ​മ​യാ​ന ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യം കു​റി​ച്ച് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. 2025-ൽ ​മാ​ത്രം 5.3 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ജി​ദ്ദ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം വ​ഴി യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ര​ക്കാ​ണി​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല കൈ​വ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ​യും വി​ക​സ​ന​ത്തി​​ന്റെ​യും തെ​ളി​വാ​യി ഈ ​റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ടം വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030​​ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ഗോ​ള വ്യോ​മ​യാ​ന, ടൂ​റി​സം ഹ​ബ്ബാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള തീ​വ്ര​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് ഈ ​വി​ജ​യം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച​തും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തും ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ത​ല​ത്തി​ലും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ത​ല​ത്തി​ലു​മു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യെ​യും ജ​ന​പ്രീ​തി​യെ​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ​യും വ​ര​വ് വ​ർ​ധി​ച്ച​തും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ ലോ​ക​ത്തി​​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ ക​വാ​ട​മാ​യി ജി​ദ്ദ മാ​റി​യ​തും ഈ ​റെ​ക്കോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചു. വ​രും​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​​ന്റെ ശേ​ഷി ഇ​നി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും തി​ര​ക്കേ​റി​യ​തും ആ​ധു​നി​ക​വു​മാ​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ജി​ദ്ദ കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ഇ​തോ​ടെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

