റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് ജിദ്ദ വിമാനത്താവളംtext_fields
ജിദ്ദ: സൗദി അറേബ്യയുടെ വ്യോമയാന ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം കുറിച്ച് ജിദ്ദയിലെ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം അഭൂതപൂർവമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. 2025-ൽ മാത്രം 5.3 കോടിയിലധികം യാത്രക്കാരാണ് ജിദ്ദ വിമാനത്താവളം വഴി യാത്ര ചെയ്തത്. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. രാജ്യത്തെ വ്യോമയാന മേഖല കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസാധാരണമായ വളർച്ചയുടെയും വികസനത്തിന്റെയും തെളിവായി ഈ റെക്കോഡ് നേട്ടം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. സൗദി വിഷൻ 2030ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി രാജ്യത്തെ ആഗോള വ്യോമയാന, ടൂറിസം ഹബ്ബാക്കി മാറ്റാനുള്ള തീവ്രശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് ഈ വിജയം. കഴിഞ്ഞ വർഷം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചതും യാത്രക്കാർക്ക് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തിയതും ഈ നേട്ടത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ആഭ്യന്തര തലത്തിലുമുള്ള വിമാന സർവിസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടായ വലിയ വർധന വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയെയും ജനപ്രീതിയെയും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിദേശത്തുനിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളുടെയും തീർഥാടകരുടെയും വരവ് വർധിച്ചതും സൗദി അറേബ്യയെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രമുഖ കവാടമായി ജിദ്ദ മാറിയതും ഈ റെക്കോഡിലേക്ക് നയിച്ചു. വരുംവർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ശേഷി ഇനിയും വർധിപ്പിക്കാനാണ് അതോറിറ്റിയുടെ പദ്ധതി. ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയതും ആധുനികവുമായ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ജിദ്ദ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഇതോടെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
