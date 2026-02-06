Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഉ​പ​ഭോ​ഗ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 1:44 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 1:44 PM IST

    ഉ​പ​ഭോ​ഗ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ൽ പു​തു​മാ​തൃ​ക ജെ.​സി.​ഡ​ബ്ലി​യു.​സി​യു​ടെ ‘ത്രി​ഫ്റ്റ് ഇ​വ​ൻ​റ്​’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​പ​ഭോ​ഗ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ൽ പു​തു​മാ​തൃ​ക ജെ.​സി.​ഡ​ബ്ലി​യു.​സി​യു​ടെ ‘ത്രി​ഫ്റ്റ് ഇ​വ​ൻ​റ്​’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    cancel
    camera_alt

    ത്രി​ഫ്റ്റ് ഇ​വ​ൻ​റിൽ പ​ങ്കെടുത്തവർ

    ജി​ദ്ദ: സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സു​സ്ഥി​ര ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യു​ടെ​യും പു​ത്ത​ൻ പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി ജി​ദ്ദ സി​ജി വി​മ​ൻ ക​ള​ക്ടീ​വ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ത്രി​ഫ്റ്റ് ഇ​വ​ൻ​റ്​’ ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ അ​ൽ​വു​റൂ​ദ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന മേ​ള, പ്ലാ​സ്​​റ​റ്o​റ​ക് ര​ഹി​ത വി​പ​ണ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും വേ​റി​ട്ട മാ​തൃ​ക​യാ​യി.

    ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മെ​ന്ന് ക​രു​തി ത​ള്ളു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​പ​ണ​ന മൂ​ല്യം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും, അ​തു​വ​ഴി സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും മേ​ള ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു.

    മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം കു​ട്ടി​ക​ളി​ലും കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള വാ​ണി​ജ്യ സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ‘ത്രി​ഫ്റ്റ് ഇ​വ​ൻ​റ്​’ വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി. പ്ര​ശ​സ്ത സൗ​ദി ജേ​ണ​ലി​സ്​​റ്റും ബി​സി​ന​സ് വു​മ​ണു​മാ​യ ഡോ. ​സ​മീ​റ അ​സീ​സ് മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. 12-ാളം ​സ്​​റ്റാ​ളു​ക​ളാ​ണ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്ന​ത്. സാ​ദി​ഖ ത​ര​ന്നും, സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, ഭു​വ​നേ​ശ്വ​രി സു​ബ്ര​ഹ്​​മ​ണ്യം, സ്മി​ത സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി ന​ട​ന്ന വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പു​തി​യ അ​റി​വു​ക​ൾ പ​ക​ർ​ന്നു. നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കൃ​തി​ക്കി​ണ​ങ്ങും വി​ധം പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന രീ​തി മാ​ജി​ത കു​ഞ്ഞി​യും ന​ബീ​ല അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഫാ​ബ്രി​ക് പെ​യി​ൻ​റി​ങ്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സ​ജ്ന ആ​സി​ഫി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പ് ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.മാ​ലി​ന്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ്ജ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി. മേ​ള​യി​ൽ വി​റ്റു​പോ​കാ​ത്ത ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ചാ​രി​റ്റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ട് ന​ന്മ​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശ​വും അ​വ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ചു.​ജെ.​സി.​ഡ​ബ്ലി​യു.​സി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ റ​ഫ്സീ​ന അ​ഷ്ഫാ​ഖ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഡോ. ​നി​ഖി​ത മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഷൈ​മി​ൻ ന​ജീ​ബ്, നു​ഫി ല​ത്തീ​ഫ്, ബാ​സി​മ എ​ന്നി​വ​ർ മേ​ള​യ്ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഇ​ബ്സി​ത, സു​റു​മി, ഹ​നാ​ൻ, സ​ബ്രീ​ന, ഷെ​റി​ന, സ​ജ്ന എ​ന്നി​വ​ർ വേ​ദി ഒ​രു​ക്കി. ഡോ. ​റ​ഷ ന​സ്സീ​ഹ് ച​ട​ങ്ങി​െൻറ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​നീ​സ ബൈ​ജു, റൂ​ബി സ​മീ​ർ (വ​ള​ൻ​റി​യ​റി​ങ്), ആ​യി​ശ റാ​ൻ​സി (ചാ​രി​റ്റി), മു​ന കാ​സിം (ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ), ജൂ​ബി (മീ​ഡി​യ) എ​ന്നി​വ​രും വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsconsumerCulturegulfsaudiarabia
    News Summary - J.C.W.C.'s 'Thrift Event' draws attention as a new paradigm in consumer culture
    Similar News
    Next Story
    X