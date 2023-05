വാട്സ്ആപ് വഴി സേവനം നൽകുന്നുവെന്ന വാർത്ത നിഷേധിച്ച് ജവാസാത്ത്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് റി​യാ​ദ്: ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വാ​ട്സ്ആ​പ് വ​ഴി സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത നി​ഷേ​ധി​ച്ച് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് പാ​സ്പോ​ർ​ട്‌​സ് (ജ​വാ​സാ​ത്ത്). വാ​ട്‌​സ്ആ​പ്പി​ൽ ജ​വാ​സാ​ത്തി​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ഇ​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

ജ​വാ​സാ​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ വ്യാ​ജ​വും സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​വു​മാ​യ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ, വ്യാ​ജ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ജ​വാ​സാ​ത്ത് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യു​ന്ന​തി​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​വാ​സാ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്ക​ണം. ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ഗ്രാം, സ്നാ​പ്ചാ​റ്റ്, ട്വി​റ്റ​ർ, യു​ട്യൂ​ബ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ @Aljawazat KSA എ​ന്ന ഏ​കീ​കൃ​ത അ​ക്കൗ​ണ്ടാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്ന് ജ​വാ​സാ​ത്ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത്ത​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ശ​യ നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ട്വി​റ്റ​റി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​ക്കൗ​ണ്ട് @CareAljawazat എ​ന്ന​താ​ണ്. 992@gdp.gov.sa എ​ന്ന​ത് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​വും www.gdp.gov.sa ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റു​മാ​ണ്. Show Full Article

Jawasat has denied the news that it provides services through WhatsApp