Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 10:15 AM IST

    ജാ​പ്പ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ 1; റോ​യ​ൽ എ​ഫ്.​സി ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ജാ​പ്പ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ 1; റോ​യ​ൽ എ​ഫ്.​സി ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ജാ​പ്പ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ ഒ​ന്നി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ

    റോ​യ​ൽ എ​ഫ്.​സി ടീം ​ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ അ​മ​രം​മ്പ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ (ജാ​പ്പ) കീ​ഴി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ മ​ത്താ​ർ ഗ​ദീ​മി​ലു​ള്ള ഫ്ല​ഡ് ലി​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ജാ​പ്പ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് സീ​സ​ൺ ഒ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റോ​യ​ൽ എ​ഫ്.​സി ടീം ​കൂ​റ്റം​മ്പാ​റ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ചു​ള്ളി​യോ​ട് എ​ഫ്.​സി ടീം ​ആ​ണ് റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് ട്രോ​ഫി ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള ജാ​പ്പ കൂ​ട്ടാ​യ്മ, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന 'ജാ​പ്പ' അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    വി​ജ​യ് മ​സാ​ല, ഇ.​എ​ഫ്.​എ​സ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്, പ്രി​ൻ​ടെ​ക്‌​സ് ലീ​ഡി​ങ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ക​മ്പ​നി, പ​രീ​സ് സ്വീ​റ്റ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് നെ​ട്ട്സ്, നെ​ഹ​ർ അ​ൽ റ​യാ​ൻ വാ​ട്ട​ർ, സി​റ്റി മൊ​ബൈ​ൽ, ദു​റ​യ്യാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ​സ്, റോ​യ​ൽ സേ​ഫ്റ്റി ട്രെ​ഡി​ങ്, സോ​റോ സ്പോ​ർ​ട്സ്, ഡ​ബി​കോ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ട്രെ​ഡി​ങ്, ശു​റൂ​ഖ് ഹോ​ട്ട​ൽ അ​ജി​യാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത​ത്.

    ജാ​പ്പ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി ടീം ​പാ​റ​ക്ക​പ്പാ​ട​ത്തി​ന്റെ ഷ​ഫീ​ഖി​നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ബെ​സ്റ്റ് ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ ആ​ഷി​ക്, ബെ​സ്റ്റ് സ്റ്റോ​പ്പ​ർ ബാ​ക്ക് ആ​യി ഫ​ഹ​ദ് (ഇ​രു​വ​രും റോ​യ​ൽ എ​ഫ്.​സി കൂ​റ്റം​മ്പാ​റ) എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ജാ​പ്പ മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഹു​സൈ​ൻ ചു​ള്ളി​യോ​ട് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക യോ​ഗം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​നീ​ഷ് ത​ട്ടി​യേ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഖ്യാ​ഥി​തി എ​ൻ.​ഇ.​ഒ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സു​ബൈ​ർ വ​ട്ടോ​ളി സം​സാ​രി​ച്ചു. ജാ​പ്പ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​ഹാ​ബ് പൊ​റ്റ​മ്മ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ നി​ഷ്‌​നു ചു​ള്ളി​യോ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ലീ​ൽ മാ​ഡ​മ്പ്ര, മ​നാ​ഫ് പാ​റ​ക്ക​പ്പാ​ടം, ടി.​പി. മു​നീ​ർ, സി.​കെ. അ​നീ​ഷ്, കെ.​ടി. ഷ​മീ​ർ, ഉ​മ്മ​ർ അ​ടു​ക്ക​ത്ത്, എ.​കെ. ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, ശ​രീ​ഫ് തോ​ട്ടേ​ക്കാ​ട്, സു​ബൈ​ർ, വി​നോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

