    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 11:40 AM IST

    ജ​ന​സ​മ​ക്ഷം കൂ​ട്ടാ​യ്മ 10ാം വാ​ർ​ഷി​ക സം​ഗ​മം

    ജ​ന​സ​മ​ക്ഷം കൂ​ട്ടാ​യ്മ 10ാം വാ​ർ​ഷി​ക സം​ഗ​മം
    സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ത​ങ്ക​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ‘ജ​ന​സ​മ​ക്ഷം’ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യു​ടെ 10ാം വാ​ർ​ഷി​ക സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ല​പ്പു​റം വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര ടാ​ല​ൻ​റ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ജ​ന​സ​മ​ക്ഷം വാ​ട്സ്ആ​പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സി​ജി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ത​ങ്ക​യ​ത്തി​ൽ (ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​ക്കാം), അ​ധ്യാ​പ​ക​നും ഫാ​മി​ലി കൗ​ൺ​സ​ല​റു​മാ​യ നൂ​റു​ൽ അ​മീ​ൻ അ​രീ​ക്കോ​ട് (ല​ഹ​രി​വ്യാ​പ​നം കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളും), റാ​സി​ഖ് എ. ​റ​ഹീം (സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ കാ​ല​ത്തെ സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ), അ​ൻ​വ​ർ വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര (അ​ടു​ക്കും ചി​ട്ട​യും) എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹ​ഫീ​ദ് ന​ദ്‌​വി, മൂ​സ​ക്കു​ട്ടി വെ​ട്ടി​ക്കാ​ട്ടി​രി (അ​ൽ​ജാ​മി​അ, ശാ​ന്ത​പു​രം), ഡോ. ​പി.​എം.

    ഇ​സ്ഹാ​ഖ് (വ​ഹ്ദ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി), ആ​റ്റ​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ട്ടാ​യി, അ​ബ്ബാ​സ് അ​ലി (കോ​മ്പ​സ് നെ​റ്റ് വ​ര്‍ക്), കെ. ​അ​ന​സ് (വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​സി) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ ഖി​റാ​അ​ത്ത്​ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​ട്ടാ​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. യാ​സി​ർ ക​രു​വാ​ട്ടി​ല്‍, സി.​ടി. ഹം​സ, കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ന​ദീ​ർ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​ക്കീം ത​ങ്ങ​ൾ, ടി.​ടി. സ​മ​ദ്, കെ. ​ദി​ല്‍ഷാ​ന്‍, കെ. ​ബാ​സി​ല്‍, പി.​കെ. സ​മീ​ർ ബാ​ബു, മു​നീ​ർ പാ​ല​ക്ക​ൽ, പി. ​ക​മാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

