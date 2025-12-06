Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    6 Dec 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 9:19 AM IST

    കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല: കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു

    കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല: കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു
    കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ‘കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം’ റി​യാ​ദ്​ ചാ​പ്​​റ്റ​റിന്റെ അ​നു​സ്​​മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​യു​ടെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന എം.​എ​ൽ.​എ കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ‘കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി​ക്കൂ​ട്ടം’ റി​യാ​ദ്​ ചാ​പ്​​റ്റ​ർ അ​നു​സ്​​മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ത്ഹ ലു​ഹ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ചാ​പ്റ്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റാ​ഫി കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി പു​ഷ്പ​രാ​ജ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ കാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​മീ​ല​യു​ടെ ജ​ന​സേ​വ​ന ജീ​വി​തം, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന യാ​ത്ര, സ്ത്രീ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന എ​ന്നി​വ പ്ര​തി​പാ​ദി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് റാ​ഷി​ദ് ദ​യ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ബി​ൻ ഇ​ന്ദ്ര​നീ​ലം, നൗ​ഫ​ൽ ക​ണ്ണ​ൻ​ക​ട​വ്, നൗ​ഷാ​ദ് ക​ണ്ണ​ൻ​ക​ട​വ്, സ​ന്ധ്യ പു​ഷ്പ​രാ​ജ്, കേ​ളി പ്ര​തി​നി​ധി സു​രേ​ഷ്, കെ.​എം.​സി.​സി കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​തി​നി​ധി അ​സീ​സ് ന​ടേ​രി, ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഞ്ജീ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, റി​ജോ​ഷ് ക​ട​ലു​ണ്ടി, അ​സ്​​ലം പാ​ല​ത്ത്, ക​ബീ​ർ ന​ല്ല​ളം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ച​ു.

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Jamila in the forest: Koilandi group commemorates
