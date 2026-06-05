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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Jun 2026 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jun 2026 9:49 AM IST

    ജാ​മി​അ സ​അ​ദി​യ്യ അ​റ​ബി​യ്യ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    ഉ​സ്മാ​ൻ സ​അ​ദി ഉ​ളി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​
    ജാ​മി​അ സ​അ​ദി​യ്യ അ​റ​ബി​യ്യ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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    റി​യാ​ദ്: അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി കേ​ര​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന കാ​സ​ർ​സ​കോ​ട് ജാ​മി​അ സ​അ​ദി​യ്യ അ​റ​ബി​യ്യ​യു​ടെ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    മ​ത-​ഭൗ​തി​ക സ​മ​ന്വ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​െൻറ ശി​ൽ​പി എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എം.​എ. അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദി​ർ മു​സ്​​ലി​യാ​രും, സ​മ​സ്ത​യു​ടെ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി​രു​ന്ന ഉ​ള്ളാ​ൾ ത​ങ്ങ​ളും, ക​ല്ല​ട്ര അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ഹാ​ജി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യും തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ജാ​മി​അ സ​അ​ദി​യ്യ അ​റ​ബി​യ്യ.

    നി​ല​വി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, ലോ ​കോ​ള​ജ്, വി​വി​ധ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളു​ടെ അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ളേ​ജു​ക​ൾ, ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​സ്​​റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​നു​ക​ൾ, അ​ഗ​തി-​അ​നാ​ഥ മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ൾ, ശ​രീ​അ​ത്ത് കോ​ള​ജ്, തൊ​ഴി​ല​ധി​ഷ്ഠി​ത കോ​ഴ്സു​ക​ൾ, റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, വ​നി​താ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി 30-ഓ​ളം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ഉ​സ്മാ​ൻ സ​അ​ദി ഉ​ളി​യി​ൽ (പ്ര​സി.), മു​സ്ത​ഫ സ​അ​ദി ക്ലാ​രി (ജ​ന. സെ​ക്ര.), ഷാ​ക്കി​ർ ഹാ​ജി കൂ​ടാ​ളി (ഫി​നാ. സെ​ക്ര.), അ​ബ്ബാ​സ് ഹാ​ജി കു​ഞ്ചാ​ർ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് സ​അ​ദി, ബ​ഷീ​ർ സ​അ​ദി ചെ​റൂ​ണി, അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​അ​ദി കു​ഡ്ത്ത​മു​ഗ​ർ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ സ​അ​ദി കൊ​റ്റു​മ്പ (സ​പ്പോ​ർ​ട്ടീ​വ് പ്ര​സി.), ഉ​നൈ​സ് എ​ർ​മാ​ളം, ഷാ​ഫി ഹാ​ജി കു​ദി​ർ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​ബീ​ർ മു​സ്ലി​യാ​ർ പ​ടി​യൂ​ർ, ബ​ഷീ​ർ ന​ല്ല​ളം, ഷ​മീ​ർ സ​അ​ദി ക​ല്പ​ഞ്ചേ​രി (സ​പ്പോ​ർ​ട്ടീ​വ് സെ​ക്ര.) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ സ​അ​ദി പാ​റ​പ്പ​ള്ളി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ യൂ​സ​ഫ് സ​അ​ദി ബ​മ്പ്രാ​ണ, ഹ​നീ​ഫ് ബേ​ർ​ക്ക എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

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    TAGS:National committeeJamiareorganized
    News Summary - Jamia Saadiyya Arabia Saudi National Committee reorganized
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