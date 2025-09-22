Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 9:09 AM IST

    ജ​മാ​ൽ വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി സി.​പി.​ഐ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​നി​ധി

    ജ​മാ​ൽ വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി സി.​പി.​ഐ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​തി​നി​ധി
    ദ​മ്മാം: സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ 25 വ​രെ പ​ഞ്ചാ​ബി​ലെ ച​ണ്ഡി​ഗ​ഢി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 25ാമ​ത് സി.​പി.​ഐ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ പ്ര​വാ​സ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി ദ​മ്മാം ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​മാ​ൽ വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് പ്ര​തി​നി​ധി​യെ അ​യ​ക്കാ​ൻ ദ​മ്മാം ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി​ക്കും യു.​എ.​ഇ യു​വ​ക​ലാ​സാ​ഹി​തി​ക്കും മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ള​മാ​യി ദ​മ്മാം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് സാ​മൂ​ഹി​ക, ക​ലാ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ ജ​മാ​ൽ വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി, ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു ലോ​ക​കേ​ര​ള​സ​ഭ​ക​ളി​ലും അം​ഗ​മാ​ണ്. ന​വ​യു​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ലും ലോ​ക​കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗം എ​ന്ന നി​ല​യി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ട്.

    ന​വ​യു​ഗ​ത്തി​ന് പു​റ​മെ വ​ട​ക​ര എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം, ദ​മ്മാം കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് യൂ​സേ​ഴ്സ് ഫോ​റം എ​ന്നി​വ​യി​ലും നേ​തൃ​നി​ര​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ കി​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മ​കാ​ലി​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​നു​കാ​ലി​ക​ങ്ങ​ളി​ലും ലേ​ഖ​ന​മെ​ഴു​തി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​റു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ല്ലൊ​രു പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    വ​ട​ക​ര വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ബ്ര​ണ്ണ​ൻ കോ​ള​ജി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കാ​ലം മു​ത​ൽ​ക്കേ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്ക്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ക്കാ​ല​ത്തു ന​ട​ത്തി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ ബ്ര​ണ്ണ​ൻ കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​എം. ലീ​ലാ​വ​തി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ശം​സ പ​ത്ര​വും മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ച്യു​ത​മേ​നോ​ന്റെ പ്ര​ശം​സ​യും കി​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സി.​പി.​ഐ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ജ​മാ​ൽ വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച പ്രാ​തി​നി​ധ്യം, സൗ​ദി​യു​ടെ പ്ര​വാ​സ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​ജീ​വ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ന​വ​യു​ഗം കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

