Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 7:57 AM IST

    ആ​വേ​ശമായി ‘ജ​ല’​യു​ടെ ക്രി​സ്‌​മ​സ്‌, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം

    ആ​വേ​ശമായി ‘ജ​ല’​യു​ടെ ക്രി​സ്‌​മ​സ്‌, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം
    ജി​സാ​നി​ൽ 'ജ​ല' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഡോ. ​ജോ വ​ർ​ഗീ​സ്, ക്രി​സ്‌​മ​സ്‌, പു​തു​വ​ത്സ​ര സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു


    ഡോ. ​അ​നീ​സ് ജോ​സ​ഫ്, ആ​ന്റോ, പ്രീ​തി ജോ​ർ​ജ്ജ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു

    ജീ​സാ​ൻ: ജി​സാ​ൻ ആ​ർ​ട്ട് ല​വേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ജ​ല) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​സ്‌​മ​സ്‌, പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം ജി​സാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ജ​ന​കീ​യ ഉ​ത്സ​വ​മാ​യി മാ​റി.

    ജി​സാ​ൻ ഫു​ക്ക മ​റീ​ന ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജ​ല ട്ര​ഷ​റ​റും ജി​സാ​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​ഫ​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​ജോ വ​ർ​ഗീ​സ് ക്രി​സ്‌​മ​സ്‌, പു​തു​വ​ത്സ​ര സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ജ​ല കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ന്ത​രി​ച്ച ച​ല​ച്ചി​ത്ര താ​രം ശ്രീ​നി​വാ​സ​െൻറ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ. ​മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സ​ലാം കൂ​ട്ടാ​യി, താ​ഹ കൊ​ല്ലേ​ത്ത്, ഹ​നീ​ഫ മൂ​ന്നി​യൂ​ർ, ഹ​ർ​ഷാ​ദ് അ​മ്പാ​യ​ക്കു​ന്നു​മ്മേ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ല​യു​ടെ 2026ലേ​ക്കു​ള്ള അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും പു​തി​യ ക​ല​ണ്ട​റി​െൻറ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ര​മേ​ശ് മൂ​ച്ചി​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് നാ​യ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക്രി​സ്‌​മ​സ്‌ ട്രീ, ​കേ​ക്ക് മു​റി​ക്ക​ൽ, സാ​ന്താ​ക്ലോ​സ്, ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ക​ലാ​വി​രു​ന്നി​ൽ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഡോ. ​അ​നീ​സ് ജോ​സ​ഫ്, ആ​ന്റോ, പ്രീ​തി ജോ​ർ​ജ്ജ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ക​രോ​ൾ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. മു​സ്ത​ഫ പൂ​വ​ത്തി​ങ്ക​ൽ സാ​ന്താ​ക്ലോ​സാ​യി വേ​ഷ​മി​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന സം​ഗീ​ത നി​ശ​യി​ൽ അ​ബ്ബാ​സ് പ​ട്ടാ​മ്പി, സ​ലിം മൈ​സൂ​ർ, ര​ശ്മി സ​ത്യ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ഒ​പ്പ​ന, കോ​ൽ​ക്ക​ളി എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​റ​പ്പ​കി​ട്ടേ​കി.

    ഫ്ല​വേ​ഴ്‌​സ് ടി.​വി കോ​മ​ഡി ഉ​ത്സ​വ് ഫെ​യിം ഫൈ​സ​ൽ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രും ഗോ​കു​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മി​മി​ക്‌​സ് മ​സാ​ല കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ർ​മ​വി​രു​ന്നാ​യി.ഹ​ർ​ഷാ​ദ് അ​മ്പ​യ​ക്കു​ന്നു​മ്മേ​ൽ അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ജി​സാ​നി​ലെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​വും ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു.

    സ​ലിം മൈ​സൂ​ർ, ജ​ബ്ബാ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട്, ജോ​ർ​ജ് തോ​മ​സ്, എ.​കെ.​പി സ​ഹ​ൽ, സാ​ദി​ഖ് പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, ബാ​ല​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ഹ​ക്കീം, ജ​മാ​ൽ ക​ട​ലു​ണ്ടി, നൗ​ഷാ​ദ് പു​തി​യ​തോ​പ്പി​ൽ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, ഷാ​ജി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ഷ​ൽ​ജ​ൻ, ഷി​ഹാ​ബ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, യാ​സ​ര്‍ പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, സ​മീ​ര്‍ പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി, ക​ണ്ണ​ന്‍, മ​നോ​ജ്, കോ​ശി വ​ര്‍ഗീ​സ്, അ​ഭി​ലാ​ഷ്, ഹ​രി​ദാ​സ്, മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്, ജോ​ജോ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

