Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 April 2026 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 9 April 2026 7:38 AM IST

    പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ജാ​ഫ​ർ സാ​ദി​ഖി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ജാ​ഫ​ർ സാ​ദി​ഖി​നെ ക​രു​വാ​ര​ക്കു​ണ്ട്

    പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ്‌ ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: ര​ണ്ട​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ജാ​ഫ​ർ സാ​ദി​ഖി​ന് ക​രു​വാ​ര​ക്കു​ണ്ട് പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ (കെ.​പി.​ജെ.​സി) യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ക​രു​വാ​ര​ക്കു​ണ്ട് പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​റി​െൻറ സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളും ത​രി​ശ് ജി​ദ്ദ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​െൻറ അ​മ​ര​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹം, ജി​ദ്ദ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഷ​റ​ഫി​യ സ​ഫ​യ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗം ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ക​ല്ലാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി.​ടി. ഹാ​ഫി​ദ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​പി.​ജെ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ട്ര​ഷ​റ​ർ, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തും നാ​ട്ടി​ലും ജാ​ഫ​ർ സാ​ദി​ഖ് ന​ട​ത്തി​യ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യും പ്ര​ചോ​ദ​ന​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ൻ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്ന കു​ഞ്ഞാ​പ്പു, വി.​പി. ഷ​മീ​ർ, ഷം​സു പു​ൽ​വെ​ട്ട, അ​ഷ​റ​ഫ് കൂ​ട്ട​ത്തി, സി.​ടി. സ​ജീ​ർ, റ​ഹ്​​മ​ത്തു​ല്ല തെ​ക്ക​ൻ, ജു​വൈ​ദ് കു​ട്ട​ത്തി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫാ​ർ മാ​ട്ടു​മ്മ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും പി.​എ​സ്. ഫൈ​സ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Jafar Sadiq, who is returning from a short trip, was given a pilgrimage permit
    Next Story
    X