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    ജിദ്ദയിൽ ഐ.ഡബ്ലൂ.എഫ് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഇന്ന്

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    ജിദ്ദയിൽ ഐ.ഡബ്ലൂ.എഫ് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഇന്ന്
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    ജിദ്ദ: സൗദി ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തി​െൻറ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ വെൽഫെയർ ഫോറം (ഐ.ഡബ്ലൂ.എഫ്) ജിദ്ദ വെസ്​റ്റ്​ റീജ്യൻ മെഡിക്കൽ ടീമി​െൻറ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ജിദ്ദ റുവൈസിലെ അബീർ മെഡിക്കൽ സെൻററിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത്​ മുതൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് വരെയാണ് ക്യാമ്പ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിലെ വൈസ് കോൺസൽ (കമ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ) ദിയോ റോയ് ബച്ചൻ ക്യാമ്പി​െൻറ ഉദ്‌ഘാടന വേളയിൽ മുഖ്യഅതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. പൊതുവായ വൈദ്യപരിശോധന, നേത്ര പരിശോധന, ദന്തപരിശോധന, രക്തസമ്മർദ്ദ പരിശോധന, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പരിശോധിക്കൽ, ഓക്സിജ​െൻറ അളവ് പരിശോധന എന്നിവ ക്യാമ്പിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

    കൂടാതെ, പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ലബോറട്ടറി, റേഡിയോളജി പരിശോധനകൾക്ക് 50 ശതമാനവും 2​ ഡി ഡെൻറൽ എക്സ്റേക്ക് 15 ശതമാനവും കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. സൗജന്യ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കായി https://forms.gle/U44jndf1pJZB3Vfz9 എന്ന ലിങ്ക് വഴി പേര് രജിസ്​റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ഐ.ഡബ്ലൂ.എഫ് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

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    News Summary - IWF free medical camp in Jeddah today
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