    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Feb 2026 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Feb 2026 8:15 AM IST

    ‘ഇ​വ’​യു​ടെ ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ർ​ഷ-​റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ

    ‘ഇ​വ’​യു​ടെ ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ർ​ഷ-​റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ
     റി​യാ​ദി​ലെ ഈ​സ്​​റ്റ്​ വെ​നീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ർ​ഷ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    റി​യാ​ദ്: ആ​ല​പ്പു​ഴ​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഈ​സ്​​റ്റ്​ വെ​നീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഇ​വ) ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ർ​ഷം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. റി​യാ​ദ്​ എ​ക്സി​റ്റ് 30-ലെ ​ഫോ​ർ സീ​സ​ൺ​സ് ഇ​സ്തി​റാ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ആ​ൻ​റ​ണി വി​ക്ട​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് ഗോ​പി​നാ​ഥ​ൻ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി രാ​ജേ​ഷ് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. നി​സാ​ർ മു​സ്ത​ഫ, സി​ജു പീ​റ്റ​ർ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ സു​രേ​ഷ് ആ​ല​പ്പു​ഴ, ഹാ​ഷിം ചീ​യാം​വെ​ളി, നി​സാ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബ​ദ​ർ കാ​സിം, നാ​സ​ർ കു​ര്യ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സി​ജു പീ​റ്റ​റി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. സു​രേ​ഷ് ആ​ല​പ്പു​ഴ, കി​ഷോ​ർ കു​മാ​ർ, അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. അ​ക്ഷ​യ് രാ​ജു​വി​െൻറ ത​ന്ത്രി​വാ​ദ്യം വാ​യ​ന സ​ദ​സ്സി​ന് പു​ത്ത​ൻ അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കി. ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി രാ​ജേ​ഷ്, അ​ദീ​നാ രാ​ജേ​ഷ്, ഫ​ദ്ദ്വാ സ​ജാ​ദ് നൃ​ത്ത​ംഅ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. റ​യാ​ൻ കി​ഷോ​റും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ ആ​വേ​ശം വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ച്ചു. വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ‘ഇ​വ’ ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സാ​നു മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര​യെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ജാ​ദ് സ​ലിം പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു. ജി​ജോ ചേ​ർ​ത്ത​ല​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ താ​ഹി​ർ, അ​ൻ​വ​ർ, ആ​സി​ഫ് എ​ന്നി​വ​രൊ​രു​ക്കി​യ ലൈ​വ് കി​ച്ച​ണി​ലെ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സം​ഗ​മ​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്ക് ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണാ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    TAGS:new yearSaudi NewsRepublic day celebrationgulf news malayalam
    News Summary - ‘Iva’s’ Christmas-New Year-Republic Day celebrations
