    date_range 9 Oct 2025 10:05 AM IST
    ഇ​അ്തി​ദാ​ലും-​ടെ​ലി​ഗ്രാ​മും’ സ​ഹ​ക​ര​ണം; 28.5 ദ​ശ​ല​ക്ഷം തീ​വ്ര​വാ​ദ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി നീ​ക്കി

    റി​യാ​ദ്: 2025ലെ ​മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന തീ​വ്ര​വാ​ദ​ത്തെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്രം (ഇ​അ്തി​ദാ​ൽ) ഉം ​ടെ​ലി​ഗ്രാ​മും ചേ​ർ​ന്ന് 28.5 ദ​ശ​ല​ക്ഷം തീ​വ്ര​വാ​ദ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യു​ക​യും തീ​വ്ര​വാ​ദ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച 1,150 ചാ​ന​ലു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വി​വി​ധ തീ​വ്ര​വാ​ദ, ഭീ​ക​ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കേ​ന്ദ്ര​വും പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​യു​ക്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് ഈ ​ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്ന​ത്. 2022 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലാ​ണ് ‘ഇ​അ്തി​ദാ​ലും’ ടെ​ലി​ഗ്രാ​മും ത​മ്മി​ൽ സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.ശേ​ഷം 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം വ​രെ നീ​ക്കം​ചെ​യ്ത തീ​വ്ര​വാ​ദ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​കെ എ​ണ്ണം 236 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി. കൂ​ടാ​തെ 18,600 തീ​വ്ര​വാ​ദ ചാ​ന​ലു​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി.

    News Summary - Itidaalum-Telegram collaboration; 28.5 million more extremist content removed
