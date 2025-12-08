Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 8:33 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 8:33 PM IST

    റിയാദിൽനിന്ന്​ ദോഹയിൽ ട്രെയിനിൽ രണ്ട്​ മണിക്കൂർ കൊണ്ടെത്താം

    മണിക്കൂറിൽ 300 കിലോമീറ്റർ വേഗതയുള്ള ട്രെയിൻ
    റിയാദിൽനിന്ന്​ ദോഹയിൽ ട്രെയിനിൽ രണ്ട്​ മണിക്കൂർ കൊണ്ടെത്താം
    റിയാദ്​: സൗദി അറേബ്യക്കും ഖത്തറിനുമിടയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കരാറായത്​​ മണിക്കൂറിൽ 300 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഇലക്​ട്രിക്​ ട്രെയിനുകൾ ഓടുന്ന തീവണ്ടി പാത​. 785 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള തീവണ്ടി പാത ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും തലസ്ഥാനങ്ങളായ ഖത്തർ, റിയാദ്​ നഗരങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കും.

    റിയാദിലെ നിർദ്ദിഷ്​ട കിങ്​ സൽമാൻ ഇൻറർനാഷനൽ എയർപ്പോർട്ടിനേയും ദോഹയിലെ ഹമദ്​ ഇൻറർനാഷനൽ എയർപ്പോർട്ടിനെയും കൂടി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റെയിൽവേയിൽ റിയാദും ദോഹയും കൂടാതെ ദമ്മാം, ഹുഫൂഫ്​ എന്നീ മേജർ സ്​റ്റേഷനുകൾ കൂടിയുണ്ടാവും. റിയാദിൽനിന്ന്​ രണ്ട്​ മണിക്കൂർ കൊണ്ട്​ ദോഹയിൽ എത്താൻ കഴിയുംവിധം അതിവേഗ ട്രെയിനുകളാണ്​ ഓടുക.

    വർഷത്തിൽ ഒരു കോടി യാത്രക്കാരെയാണ്​ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്​. ഈ റെയിൽവേ പദ്ധതി 30,000 പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്​ടിക്കും. പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട്​ രാജ്യങ്ങളുടെയും ജി.ഡി.പിയിലേക്ക്​ വർഷത്തിൽ 115,00 കോടി റിയാൽ സംഭാവന ചെയ്യും.

    TAGS:traindohaRiyadhgulf
    News Summary - It takes two hours to get from Riyadh to Doha by train.
