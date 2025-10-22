Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 8:00 AM IST

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ ആ​ർ​ജ​വ​ം വേണം -ഡോ. ​സോ​യാ ജോ​സ​ഫ്

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി വ​നി​ത വേ​ദി ഈ​സ്റ്റ​ൻ പ്രോ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം 'ഓ​ണ​ച്ച​ന്തം 2025' പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഡോ. ​സോ​യാ ജോ​സ​ഫ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​രാ​യ ഓ​രോ​രു​ത്ത​ർ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ​യും ആ​ദ്യം താ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ ആ​ർ​ജ​വ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ഹി​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സോ​യ ജോ​സ​ഫ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി വ​നി​താ വേ​ദി ഈ​സ്റ്റ​ൺ പ്രോ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​മാ​യ 'ഓ​ണ​ച്ച​ന്തം 2025'ൽ ​മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഡോ. ​സോ​യാ ജോ​സ​ഫ്. സ്വാ​ത​ന്ത്രാ​ന​ന്ത​ര ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ച​രി​ത്രം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ സ്ത്രീ ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ എ​ന്നും മു​ന്നി​ൽ നി​ന്നി​ട്ടു​ള്ള പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് കാ​ണാ​മെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ന്ന​ത അ​ധി​കാ​ര സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ന​ൽ​കി​യ​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് മ​ല​യാ​ളി മ​ങ്ക മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഡ​യാ​ന ബാ​ബു, ജ്യോ​തി​ക അ​നി​ൽ, ഷ​ബ്‌​ന അ​ഷ​റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന് ര​ണ്ട് മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സു​ബീ​ന മു​നീ​ർ (ഫ​സ്റ്റ്), ആ​യി​ഷ ഷ​ഹീ​ൻ (സെ​ക്ക​ന്റ്‌), ഫ​രീ​ഹ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ (തേ​ർ​ഡ്) എ​ന്നി​വ​രും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഈ​സ്റ്റ​ൻ പ്രോ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഇ ​കെ സ​ലീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലി​ബി ജെ​യിം​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ൻ കെ.​പി.​സി.​സി നി​ർ​വ്വാ​ഹ​ക സ​മി​തി​യം​ഗം അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ പു​ളി​ക്ക​ൽ, ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സി. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​ഫീ​ഖ് കൂ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി, ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്രോ​വി​ൻ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പാ​ർ​വ​തി സ​ന്തോ​ഷ്‌, സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ധി​ക ശ്യാം​പ്ര​കാ​ശ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​ർ​ച്ച​ന അ​ഭി​ഷേ​ക്, ഗീ​ത മ​ധു​സൂ​ധ​ന​ൻ, ശ​ര​ണ്യ സു​ഫി​ൽ, സോ​ഫി​യ താ​ജു ബി​ൻ​സി ജോ​ൺ, നെ​സ്സി നൗ​ഷാ​ദ്, ബെ​റ്റി തോ​മ​സ് സ​ലീ​ന ജ​ലീ​ൽ, മ​റി​യാ​മ്മ റോ​യ്, പ്രി​യ അ​രു​ൺ, അ​ഞ്ചു, ഷ​റി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വ​നി​താ വേ​ദി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​സ്ന ആ​സി​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും കീ​ർ​ത്തി ബി​നൂ​പ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Saudi NewsDr. Zoya Josephgulf news malayalamCongress
