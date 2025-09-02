Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഉം​റ വി​സ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 10:59 AM IST

    ഉം​റ വി​സ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​നി 48 മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​മ​യം വേ​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഉം​റ വി​സ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​നി 48 മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​മ​യം വേ​ണം
    cancel

    ജി​ദ്ദ: വി​ദേ​ശ​ത്തു നി​ന്നും ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​നു​ള്ള വി​സ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 48 മ​ണി​ക്കൂ​ർ (ര​ണ്ട് ദി​വ​സം) സ​മ​യം വേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​ത​ട​ക്കം പു​തി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​യി സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ലെ നു​സു​ക് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം അ​റി​യി​ച്ചു. വി​സ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 48 മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​മ​യം വേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഉം​റ സ​ർ​വി​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് അ​യ​ച്ച സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ നു​സു​ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. റ​ബീ​ഉ​ൽ അ​വ്വ​ൽ എ​ട്ട് (ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31) ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പു​തി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉം​റ തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​ര്‍ സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വി​സ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉം​റ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം. തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രെ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി അ​യ​ക്കു​മ്പോ​ഴും മ​റ്റും വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പും ഇ​ക്കാ​ര്യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് നു​സു​ക് ഉം​റ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​ല​വി​ൽ ഉം​റ വി​സ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന നി​മി​ഷം ത​ന്നെ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ വി​സ ഇ​ഷ്യൂ ചെ​യ്യാ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പു​തി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ പ്ര​കാ​രം ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് ര​ണ്ട് ദി​വ​സം കാ​ത്തി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത് ഉം​റ വി​സ​യി​ൽ പെ​ട്ടെ​ന്ന് സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് വ​രാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:umrah visahajj pilgrimsMaccaSaudi Arabia News
    News Summary - It now takes 48 hours to obtain an Umrah visa
    Similar News
    Next Story
    X