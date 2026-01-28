Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    28 Jan 2026 8:02 AM IST
    Updated On
    28 Jan 2026 8:02 AM IST

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ക​രം -എ​സ്.​എ. അ​ജിം​സ്

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ക​രം -എ​സ്.​എ. അ​ജിം​സ്
    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ എ​സ്.​എ അ​ജിം​സി​നെ ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കേ​വ​ലം രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​യി മാ​റു​ന്ന​ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നും മാ​ധ്യ​മ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​ക്കും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ‘മീ​ഡി​യ​വ​ൺ’ സീ​നി​യ​ർ ന്യൂ​സ് എ​ഡി​റ്റ​റു​മാ​യ എ​സ്.​എ. അ​ജിം​സ്. ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം മു​ൻ​പ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ​താ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. വ​സ്‌​തു​ത​ക​ളേ​ക്കാ​ൾ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് തൊ​ഴി​ലി​െൻറ അ​ന്ത​സ്സി​നെ ബാ​ധി​ക്കും. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലാ​ണ് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ റേ​റ്റി​ങ്​ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യം കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്കം സ്വാ​ഗ​താ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ​രി​മി​തി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ പു​തി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സ​മ്മി​റ്റ്’ ബി​സി​ന​സ് സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. മീ​ഡി​യ ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജ​ലീ​ൽ ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം (24 ന്യൂ​സ്) അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്തെ പു​തി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗൗ​ര​വ​ക​ര​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.

    സാ​ദി​ഖ​ലി തു​വ്വൂ​ർ (ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം), വ​ഹീ​ദ് സ​മാ​ൻ (മ​ല​യാ​ളം ന്യൂ​സ്), സാ​ബി​ത് സ​ലീം (മീ​ഡി​യ​വ​ൺ), എ.​എം. സ​ജി​ത്ത് (പ്ര​വാ​സി പ​ത്രം), ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി (തേ​ജ​സ്), ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഷം​നാ​ട് (ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം), സാ​ലി​ഹ് (മ​ല​യാ​ളം ന്യൂ​സ്), ഗ​ഫൂ​ർ മ​മ്പു​റം (ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി), അ​തി​ഥി​യാ​യ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് തൂ​ണേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി (മീ​ഡി​യ​വ​ൺ) സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ ഒ​താ​യി (അ​മൃ​ത ന്യൂ​സ്) ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS: saudi news Media activity gulf news malayalam
