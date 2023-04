cancel camera_alt ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വീ​ക​ര​ണ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​എ​ൽ.​എ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് ജി​ദ്ദ: ഇ​ന്ത്യ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന​ത്​ കേ​വ​ല​മൊ​രു വാ​ക്​ പ്ര​യോ​ഗ​മ​ല്ലെ​ന്നും ക​യ്‌​പേ​റി​യ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ണെ​ന്നും കെ.​പി.​സി.​സി വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ക​ൽ​പ​റ്റ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​മാ​യ ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്​ ന​മ്മ​ൾ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണ​മെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വീ​ക​ര​ണ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യാ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​ണ്. വൈ​ക്കം സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന്റെ ശ​താ​ബ്​​ദി കെ.​പി.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ​പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ സാ​മൂ​ഹി​ക ന​വോ​ത്ഥാ​ന​ത്തി​നും ക​രു​ത്തേ​കി​യ​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​സ്ഥാ​നം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ കു​റ​ഞ്ഞ​പ​ക്ഷം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​ങ്കി​ലും ബോ​ധ​വാ​ന്മാ​രാ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ജ​ന​ശ്രീ മി​ഷ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഐ.​എ​ൻ.​ടി.​യു.​സി ജി​ല്ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റും കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ബ്ലോ​ക്ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​ലി മാ​സ്​​റ്റ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കെ.​ടി.​എ. മു​നീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ, ഗ്ലോ​ബ​ൽ അം​ഗം അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഗ്ലോ​ബ​ൽ അം​ഗം അ​ലി തേ​ക്കു​തോ​ട് ബൊ​ക്കെ ന​ൽ​കി എം.​എ​ൽ.​എ​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഷാ​ദ് അ​ടൂ​ർ ഷാ​ൾ അ​ണി​യി​ച്ചു. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​നി​ൽ​കു​മാ​റും ക​ണ്ണൂ​ർ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് റ​ഫീ​ഖ് മൂ​സ​യും ഷാ​ൾ അ​ണി​യി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ക്കി​ർ ഹു​സൈ​ൻ എ​ട​വ​ണ്ണ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത് ക​ണ്ണൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

It is a bitter reality that India is in a dangerous situation. Mann-T. Siddique M.L.A