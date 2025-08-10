Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    10 Aug 2025 5:23 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 5:23 AM IST

    ഗ​സ്സ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തീ​രു​മാ​നം; അ​റ​ബ്, ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി അ​പ​ല​പി​ച്ചു

    ഗ​സ്സ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തീ​രു​മാ​നം; അ​റ​ബ്, ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    2024 ൽ ​സൗ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സ​മ്മി​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ (ഫ​യ​ൽ ഫോ​ട്ടോ)

    റി​യാ​ദ്​: ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ പൂ​ർ​ണ സൈ​നി​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും പൂ​ർ​ണമാ​യും നി​ര​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി അ​റ​ബ്, ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് ഉ​ച്ച​കോ​ടി നി​യോ​ഗി​ച്ച മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ നീ​ക്ക​ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ അ​ധി​നി​വേ​ശം ഏ​കീ​ക​രി​ക്കാ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ബ​ല​പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ തീ​രു​മാ​നം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണെ​ന്നും ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. കൊ​ല​പാ​ത​കം, പ​ട്ടി​ണി, നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത കു​ടി​യി​റ​ക്ക​ൽ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ഭൂ​മി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ സ​മീ​പ​ന​മെ​ന്നും ക​മ്മി​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    22 മാ​സ​മാ​യി ഗ​സ്സ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഉ​പ​രോ​ധ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​​ന്റെ​യും വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലും കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലേ​മി​ലും ന​ട​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഈ ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​ക്കെ​തി​രാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ല്യ​മാ​ണ്. ഇ​ത്​ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​തൊ​രു അ​വ​സ​ര​വും പാ​ഴാ​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും ക​മ്മി​റ്റി വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ല്‍ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ട​ന്‍ നി​ര്‍ത്ത​ലാ​ക്കു​ക, സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര്‍ക്കും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക, മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യും നി​രു​പാ​ധി​ക​മാ​യും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​നു​ഷി​ക നി​യ​മ​ത്തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നും സം​ഘ​ർ​ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ക​രാ​റി​ലെ​ത്താ​നു​ള്ള ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ന്‍, ഖ​ത്ത​ര്‍, അ​മേ​രി​ക്ക​ന്‍ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക, ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ര്‍നി​ർമാ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള അ​റ​ബ്, ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ക​മ്മി​റ്റി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ നീ​തി​യു​ക്ത​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​കൂ എ​ന്ന് ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലേം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി 1967 ജൂ​ൺ നാ​ലി​ലെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര പ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഗ​സ്സ​യി​ലെ വം​ശ​ഹ​ത്യ​യു​ടെ​യും മാ​നു​ഷി​ക ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

