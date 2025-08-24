Begin typing your search above and press return to search.
    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഇ​സ്ര​ായേ​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണം; ഒ.​ഐ.​സി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25ന് ​ജി​ദ്ദ​യി​ൽ

    ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് 

    ജി​ദ്ദ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കെ​തി​രാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ (ഒ.​ഐ.​സി) അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ യോ​ഗം ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25 ന് ​ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി. വ​ക്താ​വ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രും https://www.oic-oci.org/mediareg/form.asp?lan=en എ​ന്ന ലി​ങ്കി​ൽ നേ​ര​ത്തേ​പേ​ര് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം. അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 9:30 നും 10:00 ​നും ഇ​ട​യി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലു​ള്ള ഒ.​ഐ.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ട്.

    പ്ര​വേ​ശ​ന സ​മ​യ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലെ നി​യു​ക്ത ഓ​ഫി​സി​ൽ നേ​രി​ട്ട് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സ്ഥി​രീക​രി​ക്ക​ണം. ഒ.​ഐ.​സി. സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്ന എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് വ​ള​രെ​യ​ധി​കം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    News Summary - Israel's continued aggression in Gaza; OIC Foreign Ministers' meeting to be held in Jeddah on August 25
