Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 8:02 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 8:02 AM IST

    മേഖലയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയണം -സൗദി വിദേശകാര്യമന്ത്രി

    ഖ​ത്ത​റി​​ന് എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും മ​ന്ത്രി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു
    മേഖലയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയണം -സൗദി വിദേശകാര്യമന്ത്രി
    സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ

    റി​യാ​ദ്: അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യെ അ​സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഈ​ജി​പ്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ബ​ദ്ർ അ​ബ്ദു​ൽ ആ​ത്വി​യു​മാ​യും ജോ​ർ​ദാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​യ്മ​ൻ സ​ഫാ​ദി​യു​മാ​യും ഫോ​ണി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ക​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത മ​ന്ത്രി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​നു​മാ​യും അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ഫോ​ണി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ദോ​ഹ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ത​ള്ളു​ന്നു​വെ​ന്നും ഖ​ത്ത​റി​ന് ത​ന്റെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ദോ​ഹ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ന​ഗ്ന​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​വു​മാ​ണ്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൗ​ദി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ല്ലാ ക​ഴി​വു​ക​ളും വി​ന്യ​സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf Newssaudi foreign ministerQatarSaudi Arabia NewsIsrael Attack
    News Summary - Israel's actions that destabilize the region must be stopped - Saudi Foreign Minister
