Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഗ​സ്സ​യി​ലെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 8:58 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം -ഒ.​ഐ.​സി

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം -ഒ.​ഐ.​സി
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഒ.​ഐ.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ചേ​ർ​ന്ന വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ 22ാമ​ത് അ​സാ​ധാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ഫ​ല​സ്തീ​നി​ലെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി) യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സേ​നാ പി​ന്മാ​റ്റം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ കു​ടി​യി​റ​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നും ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി കൈ​റോ​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്കാ​നും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ധാ​ര​ണ​യാ​യി. സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കെ​തി​രാ​യ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ര​ണ്ട് സു​പ്ര​ധാ​ന പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ സു​പ്ര​ധാ​ന യോ​ഗം സ​മാ​പി​ച്ച​ത്.

    ഒ.​ഐ.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം താ​ഹ യോ​ഗം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്​​തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazaIsraelOICSaudi Arabia
    News Summary - Israeli aggression in Gaza must end completely - OIC
    Similar News
    Next Story
    X