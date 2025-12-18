Begin typing your search above and press return to search.
    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​തി​ക്ര​മം തു​ട​രു​ന്നു; ഒരാഴ്ചക്കിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്​ 303 പേരെന്ന്​ ഒ.ഐ.സി റിപ്പോർട്ട്

    കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു
    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​തി​ക്ര​മം തു​ട​രു​ന്നു; ഒരാഴ്ചക്കിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത്​ 303 പേരെന്ന്​ ഒ.ഐ.സി റിപ്പോർട്ട്
    ജി​ദ്ദ: ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ 15 വ​രെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യ​വും കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രും ന​ട​ത്തി​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ 303 പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി) മീ​ഡി​യ ഒ​ബ്സ​ർ​വേ​റ്റ​റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഗ​സ്സ​യി​ൽ മാ​ത്രം ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ടു​ക​യും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2023 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴ് മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 71,768 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു. 1,80,408 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രാ​ഴ്ച​യ്ക്കി​ടെ വെ​സ്​​റ്റ്​ ബാ​ങ്കി​ലെ വി​വി​ധ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ 78 ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 2020 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 36 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്​ വ​ർ​ധ​ന​വ്. ഇ​ത് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ള​ല്ലെ​ന്നും മ​റി​ച്ച് ആ​സൂ​ത്രി​ത​മാ​യ അ​ക്ര​മ പ​ര​മ്പ​ര​യാ​ണെ​ന്നും ഒ.​ഐ.​സി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. റാ​മൊ​ല്ല, ഹെ​ബ്രോ​ൺ, ന​ബു​ല​സ്, ജെ​റി​ക്കോ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കൃ​ഷി​നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും വീ​ടു​ക​ളും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ഗ്​​നി​ക്കി​ര​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ മോ​ഷ്​​ടി​ച്ചും മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​ർ ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള കു​ടി​യേ​റ്റ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഴ് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 19 പു​തി​യ കു​ടി​യേ​റ്റ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും ജെ​റു​സ​ലേം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ 1,472 പു​തി​യ പാ​ർ​പ്പി​ട യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​നും അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും മ​റ്റു​മാ​യി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ഭൂ​മി ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യം ബു​ൾ​ഡോ​സ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ര​പ്പാ​ക്കി.

    വെ​സ്​​റ്റ്​ ബാ​ങ്കി​ൽ സൈ​ന്യം ന​ട​ത്തി​യ 388 റെ​യ്ഡു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു കു​ട്ടി​യ​ട​ക്കം നാ​ല് പേ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടു. ബി​ർ​സെ​യ്റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സൈ​ന്യം അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റു​ക​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ 10 വീ​ടു​ക​ളും നി​ര​വ​ധി വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സൈ​ന്യം ത​ക​ർ​ത്തു. ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യും അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ൽ അ​ഖ്സ മ​സ്ജി​ദി​ന് സ​മീ​പം വി​ക​ല​മാ​യ ലി​ഖി​ത​ങ്ങ​ൾ പ​തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഹെ​ബ്രോ​ണി​ലെ ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി മ​സ്ജി​ദി​ൽ നി​ന്ന് വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നൊ​പ്പം അ​തി​ശൈ​ത്യ​വും ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യും ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ ജീ​വി​തം ന​ര​ക​തു​ല്യ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ത​ണു​പ്പ് മൂ​ലം ഒ​രു ശി​ശു മ​രി​ച്ചു. ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ 27,000 ത​മ്പു​ക​ൾ ന​ശി​ച്ചു. ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ണ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ടി​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടും പ​ട്ടി​ണി മൂ​ല​വും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

