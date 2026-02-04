Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഗസ്സയിൽനിന്ന് ഇസ്രായേൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Feb 2026 7:46 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Feb 2026 7:46 PM IST

    ഗസ്സയിൽനിന്ന് ഇസ്രായേൽ പിന്മാറണം; യമനിലും സുഡാനിലും ഐക്യം വേണം

    text_fields
    bookmark_border
    സംയുക്ത പ്രസ്താവനയുമായി സൗദിയും തുർക്കിയയും
    ഗസ്സയിൽനിന്ന് ഇസ്രായേൽ പിന്മാറണം; യമനിലും സുഡാനിലും ഐക്യം വേണം
    cancel
    camera_alt

    റിയാദിലെത്തിയ തുർക്കിയ പ്രസിഡൻറ്​ റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉർദുഗാ​നെ സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    റിയാദ്: ഗസ്സയിൽനിന്ന് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പൂർണമായി പിന്മാറണമെന്നും മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും സൗദി അറേബ്യയും തുർക്കിയും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുർക്കിയ പ്രസിഡൻറ്​ റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉർദുഗാ​ന്റെ റിയാദ് സന്ദർശന വേളയിൽ സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചക്ക് ശേഷമാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

    ഗസ്സയിലെ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നതാണ്​ ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം. യു.എസ് പ്രസിഡൻറ്​ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപി​ന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ രൂപവത്​കരിച്ച ‘സമാധാന കൗൺസിലിൽ’ ഇരുരാജ്യങ്ങളും പങ്കാളികളാകാൻ തീരുമാനിച്ചു. മേഖലയുടെ ഭരണത്തിനായി സ്വതന്ത്ര ദേശീയ സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ ഇരുപക്ഷവും സ്വാഗതം ചെയ്തു.

    യമനിലെ നിയമാനുസൃത സർക്കാറിന് ഇരുരാജ്യങ്ങളും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്തി​ന്റെ പരമാധികാരവും ഐക്യവും തകർക്കാനുള്ള ആഭ്യന്തര ശ്രമങ്ങളെ കർശനമായി നേരിടും. സുഡാനിലെ വിദേശ ആയുധങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് തടയണം. സമാന്തര ഭരണകൂടങ്ങളെ അംഗീകരിക്കില്ല. തീവ്രവാദ ബന്ധമില്ലാത്ത സിവിലിയൻ ഗവൺമന്റെ്​ നിലവിൽ വരണമെന്നും സുഡാനെ സംഘർഷവേദിയാക്കരുതെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

    സാമ്പത്തിക-പ്രതിരോധ സഹകരണം

    സൗദി-തുർക്കി ഏകോപന കൗൺസിൽ വഴി ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഇരുനേതാക്കളും തീരുമാനിച്ചു. പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്ന മേഖലകളിൽ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കും:

    1. സാങ്കേതികവിദ്യ: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് (എ.ഐ), ഡിജിറ്റൽ ഇക്കോണമി, ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം എന്നിവയിലാണ്​ സഹകരണം

    2. പ്രതിരോധം: ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ കരാറുകൾ വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കും.

    3. വ്യാപാരം: എണ്ണയിതര വ്യാപാരം വർധിപ്പിക്കും. ബിസിനസ് കൗൺസിൽ വഴി നിക്ഷേപകർക്കും സ്വകാര്യ മേഖലക്കും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കും.

    4. മറ്റ് മേഖലകൾ: ഗതാഗതം, ലോജിസ്​റ്റിക്‌സ്, സിവിൽ ഏവിയേഷൻ, ആരോഗ്യം എന്നീ രംഗങ്ങളിലും പൂർണമായ സഹകരണം.

    മേഖലയിലെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കാൻ സംയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന ഉറപ്പോടെയാണ് ഉർദുഗാ​ന്റെ റിയാദ്​ സന്ദർശനം സമാപിച്ചത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rajab Tayeb Erdogangaza crisisEmir Mohammed bin SalmanTurkey -Saudi Arabia
    News Summary - Israel must withdraw from Gaza -Saudi Arabia and Turkey
    Similar News
    Next Story
    X