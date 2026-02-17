Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവെ​സ്​​റ്റ്​...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Feb 2026 1:10 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Feb 2026 1:10 PM IST

    വെ​സ്​​റ്റ്​ ബാ​ങ്കി​ന്മേ​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ല; അ​ധി​നി​വേ​ശ നീ​ക്ക​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്മേ​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ഒ​രു​വി​ധ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന് സൗ​ദി
    വെ​സ്​​റ്റ്​ ബാ​ങ്കി​ന്മേ​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ല; അ​ധി​നി​വേ​ശ നീ​ക്ക​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ
    cancel

    റി​യാ​ദ്: വെ​സ്​​റ്റ്​ ബാ​ങ്കി​ലെ ഭൂ​മി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ‘രാ​ഷ്ട്ര സ്വ​ത്താ​യി’ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി അ​ധി​നി​വേ​ശ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു.

    അ​ധി​നി​വേ​ശ വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ൽ പു​തി​യ നി​യ​മ​പ​ര​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്മേ​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന് ഒ​രു​വി​ധ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന് സൗ​ദി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ഈ ​ന​ട​പ​ടി അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണ്.

    ദ്വി​രാ​ഷ്​​ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​മെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന​തും, 1967 ജൂ​ൺ നാ​ലി​ലെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലേം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വു​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ഹോ​ദ​ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന് നേ​രെ​യു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​വു​മാ​ണി​ത്.

    ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​യും പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:West BankCondemnsSaudi ArabiaoccupationAuthority
    News Summary - Israel has no authority over the West Bank; Saudi Arabia condemns the occupation
    Similar News
    Next Story
    X