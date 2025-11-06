Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 9:24 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 9:24 PM IST

    ഇസ്​ലാമിക് സോളിഡാരിറ്റി ഗെയിംസിന് നാളെ റിയാദിൽ തുടക്കം

    57 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന്​ 3,000 കായികതാരങ്ങൾ, 22 ഇനങ്ങളിൽ മത്സരം
    ഇസ്​ലാമിക് സോളിഡാരിറ്റി ഗെയിംസിന് നാളെ റിയാദിൽ തുടക്കം
    Listen to this Article

    റിയാദ്: സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ ആറാമത് ഇസ്​ലാമിക് സോളിഡാരിറ്റി ഗെയിംസിന് വെള്ളി റിയാദിൽ തുടക്കമാകും. നവംബർ 21 വരെ നീളുന്ന കായികമേളയിൽ 57 ഇസ്​ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അത്‌ലറ്റുകൾ പങ്കെടുക്കും. കായികം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഇസ്​ലാമിക ലോകത്തെ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുന്നതിൽ സൗദിക്കുള്ള സുപ്രധാന പങ്കിനെയാണ് ഈ മത്സരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

    ഈ കായികമേളയുടെ ആശയം പിറന്നതും ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിച്ചതും സൗദിയിലായിരുന്നു. ടൂർണമെൻറിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പ് 20 വർഷം മുമ്പ് മക്കയിൽ അരങ്ങേറി. അതിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് ഈ കായിക സംഗമം സൗദിയുടെ മണ്ണിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുന്നത്. സംയുക്ത ഇസ്​ലാമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സൽമാൻ രാജാവ്​ നൽകുന്ന വലിയ പ്രാധാന്യത്തെയാണ് ഈ കായിക മാമാങ്കത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കായിക മന്ത്രിയും സൗദി ഒളിമ്പിക്, പാരാലിമ്പിക് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും ഇസ്​ലാമിക് സോളിഡാരിറ്റി സ്‌പോർട്‌സ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡൻറുമായ അമീർ അബ്​ദുൽ അസീസ് ബിൻ തുർക്കി പറഞ്ഞു.

    57 ഇസ്​ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 3,000ത്തിലധികം കായികതാരങ്ങളെയും വനിത കായികതാരങ്ങളെയും 22ലധികം കായിക ഇനങ്ങളിൽ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അതീവ സന്തുഷ്​ടരാണ്. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യ നേതൃത്വത്തിന്റെ പരിധിയില്ലാത്ത പിന്തുണയോടെ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ആഗോള കായിക മത്സരങ്ങൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിൽ സൗദിക്കുള്ള സംഘാടനപരമായ കഴിവുകളും അനുഭവസമ്പത്തും എടുത്തുകാണിക്കുന്ന ഒരു അസാധാരണ പതിപ്പ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

    TAGS:King SalmanRiyadhSaudi Sports MinisterIslamic Solidarity Games
