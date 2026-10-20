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    'മ​നു​ഷ്യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ന​ന്മ​ക​ളി​ലൂ​ന്നി​യ ആ​ദ​ർ​ശ​മാ​ണ് ഇ​സ്‌​ലാം' - ശു​ക്കൂ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി

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    മ​നു​ഷ്യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ന​ന്മ​ക​ളി​ലൂ​ന്നി​യ ആ​ദ​ർ​ശ​മാ​ണ് ഇ​സ്‌​ലാം - ശു​ക്കൂ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി
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    ജു​ബൈ​ൽ: മ​നു​ഷ്യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ ന​ന്മ​ക​ളെ​യും ഉ​ന്നം​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ന്റേ​തെ​ന്നും, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ അ​നി​ത​ര​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ജീ​വി​ത മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് അ​വ​യു​ടെ പ്ര​യോ​ഗ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മെ​ന്നും ഐ.​എ​സ്.​എം. സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ശു​ക്കൂ​ർ സ്വ​ലാ​ഹി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ (കെ.​എ​ൻ.​എം) സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ‘മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി(​സ്വ) മാ​ന​വ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​ർ​സാ​ക്ഷ്യം’ എ​ന്ന ദ്വൈ​മാ​സ കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ അ​ൽ​കോ​ബാ​ർ ഹി​ദാ​യ ജാ​ലി​യാ​ത്തി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​മേ​യ വി​ഷ​യ​മ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ‘ഇ​സ്‌​ലാം ധാ​ർ​മ്മി​ക ദ​ർ​ശ​നം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഐ.​എ​സ്.​എം. സം​സ്ഥാ​ന വൈ.​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ മാ​മാ​ങ്ക​ര സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​നു​ഷ്യ ധി​ഷ​ണ​യെ ദൃ​ഷ്ടാ​ന്ത​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും, ധാ​ർ​മ്മി​ക​ത​യു​ടെ​യും സ​ദാ​ചാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​ക​ർ​ത്താ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​സ്‌​ലാ​മി​നെ ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​രി​പ്ല​വ​മാ​യ നാ​സ്തി​ക​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​ക​യി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.‘​തി​രി​ച്ച​റി​വി​ന്റെ പു​തു​കാ​ലം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എം.​എ​സ്.​എം സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജം​ഷീ​ദ് ഇ​രി​വേ​റ്റി സം​സാ​രി​ച്ചു.

    'ഗ്രോ​വി​ങ് വി​ത് എ.​ഐ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഡോ.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​സി​ൽ (കെ.​എ​ഫ്.​യു.​പി.​എം) ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. ഹി​ദാ​യ ജാ​ലി​യാ​ത്ത് മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ബോ​ധ​ക​ൻ അ​ജ്മ​ൽ മ​ദ​നി ജു​മു​അ സാ​രോ​പ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ബീ​ർ സ​ല​ഫി സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സൗ​ദി​യു​ടെ നി​ർ​ഭ​യ​ത്വം നി​റ​ഞ്ഞ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ, ആ ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് വേ​ണ്ടി പ്രാ​ർ​ത്ഥി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം, ആ​ദ​ർ​ശം, വ​നി​ത എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്നു സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​ർ ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രോ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ക​രി​യ മ​ങ്ക​ട അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് മ​ദ​നി, അ​യ്യൂ​ബ് സു​ല്ല​മി, ഷം​ല ഇ​ബ്റാ​ഹീം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​ബീ​ബു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ, ജ​സ്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ത്വ​ർ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ഖ​ത്തീ​ഫ് ജാ​ലി​യാ​ത്ത് ത​മി​ഴ് പ്ര​ബോ​ധ​ക​ൻ മൗ​ലാ​നാ അ​ർ​ഷ​ദ് മ​ദീ​നി, അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് വി​ള​യി​ൽ, മൊ​യ്തീ​ൻ കി​ഴി​ശ്ശേ​രി, സ​ലീം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് വ​യ​നാ​ട്, ഉ​ബൈ​ദ് പാ​യി​പ്ര, സ​ലീം റ​ഹീ​മ, ജ​ഹ​ഫ​ർ ഖാ​ൻ പ​ത്താ​ത്ത്, ഡോ. ​മ​നാ​ഫ്, ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ഖ്റ​ബി​യ, സു​ഹ്റ ടീ​ച്ച​ർ കോ​ബാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന സ്പോ​ർ​ട്സ് ആ​ന്റ് കി​ഡ്സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ അ​ബ്ദു​ല്ല തൊ​ടി​യി​ൽ, ന​വാ​സ് അ​ക്റ​ബി​യ, ഷൗ​ക​ത്ത് കോ​ബാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ദ​മ്മാം, ഖ​ത്തീ​ഫ്, റ​ഹീ​മ, ജു​ബൈ​ൽ, അ​ഖ്റ​ബി​യ, അ​ൽ​കോ​ബാ​ർ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    News Summary - Islamic Family Gathering Event
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