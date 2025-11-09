Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെന്റർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 12:01 PM IST

    ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെന്റർ ജി​ദ്ദ ‘തം​കീ​ൻ’ പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെന്റർ ജി​ദ്ദ ‘തം​കീ​ൻ’ പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പ്
    cancel
    camera_alt

    ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ജി​ദ്ദ 'തം​കീ​ൻ' പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ മു​സ്‌​ത​ഫ മൗ​ല​വി നി​ല​മ്പൂ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: അ​റി​വും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും പ​ക​ർ​ന്നു ന​ൽ​കി ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ജി​ദ്ദ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘തം​കീ​ൻ’ പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ക്യാ​മ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും സെൻറ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ ഹം​സ നി​ല​മ്പൂ​രി​ൻ​റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ലെ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ ആ​ത്മീ​യ ഉ​ണ​ർ​വി​നും നേ​തൃ​ത്വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.

    ത്യാ​ഗ​വും ക്ലേ​ശ​വും നി​റ​ഞ്ഞ പ്ര​കൃ​തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സ്ര​ഷ്ടാ​വ് മ​നു​ഷ്യ​നെ ഭൂ​മി​യി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. മ​നു​ഷ്യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഓ​രോ നി​മി​ഷ​വും, ദൈ​വാ​നു​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്മ​ര​ണ​യോ​ടെ ന​ന്ദി​യു​ള്ള​വ​രാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ​ത്യ​വി​ശ്വാ​സി​യു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത എ​ന്നും 'ത​ബ്സ്വി​റ' സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ സെന്റർ പ്ര​ബോ​ധ​ക​ൻ മു​സ്‌​ത​ഫ മൗ​ല​വി നി​ല​മ്പൂ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്ര​ഷ്ടാ​വി​ന്റെ അ​ന​ന്ത​മാ​യ അ​നു​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ട്, ഭൗ​തി​ക നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​തി​മ​റ​ക്കാ​തെ, ല​ഭി​ച്ച സൗ​ഭാ​ഗ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഹൃ​ദ​യം​ഗ​മ​മാ​യ ന​ന്ദി സൃ​ഷ്ടാ​വി​ന് അ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, ക​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രോ​ടു ക​രു​ണ​യും സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി​യും പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    'ഖു​ർ​ആ​നി​ന്റെ ക​ഥാ​ക​ഥ​നം' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഐ​വൊ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫെ​ബീ​ല ന​വാ​സ് സം​സാ​രി​ച്ചു. 'ടി​പ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ട്രി​ക്‌​സ്' എ​ന്ന സെ​ഷ​നി​ൽ ഇ​സ്‍ലാഹി സെ​ന്റർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ക്കീ​ൽ ബാ​ബു ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.​ജാ​സിം അ​ജ്മ​ൽ ക്യാ​മ്പ് അ​വ​ലോ​ക​നം ന​ട​ത്തി. വി​ജ്ഞാ​ന​വും ആ​ത്മീ​യ​ത​യും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യ ക്യാ​മ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി മാ​റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsislamicislamic centergulfJeddah
    News Summary - Islamic Center Jeddah ‘Tamkeen’ Study Camp
    Similar News
    Next Story
    X