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    ‘ഇസ്‌ലാം-നിർഭയത്വവും സമാധാനവും’: കാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം നാളെ

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    ‘ഇസ്‌ലാം-നിർഭയത്വവും സമാധാനവും’: കാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം നാളെ
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    ജു​ബൈ​ൽ: ‘ഇ​സ്‌​ലാം - നി​ർ​ഭ​യ​ത്വ​വും സ​മാ​ധാ​ന​വും’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​െൻറ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യാ ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ജു​ബൈ​ൽ ദ​അ​വാ സെൻറ​ർ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തോ​ടെ സ​മാ​പി​ക്കും. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വ്യ​ത്യ​സ്ത സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ​മ​കാ​ലി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​രും പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​രു​മാ​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ അ​ബ്​​ദു​ള്ള മ​ദീ​നി, സ​ർ​ഫ​റാ​സ് സ്വ​ലാ​ഹി, ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഹി​ക​മി, സു​ബു​ഹാ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കും.

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    News Summary - Islam-Fearlessness and Peace Campaign
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