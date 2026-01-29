Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    29 Jan 2026 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 10:35 AM IST

    ഇ​ശ​ൽ ക​ലാ​വേ​ദി കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഇ​ശ​ൽ ക​ലാ​വേ​ദി കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ഇ​ശ​ൽ ക​ലാ​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​

    ജി​ദ്ദ: ഇ​ശ​ൽ ക​ലാ​വേ​ദി ജി​ദ്ദ​യി​ൽ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ ഹ​റാ​സാ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശി​ഹാ​ബ് പു​ളി​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഇ​രി​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഗാ​യ​ക​ൻ ഷെ​ഫ് ഷാ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ബ്​​ദു​ല്ല മു​ക്ക​ണ്ണി, സ​ലാ​ഹു സി​ദ്ധാ​ല്‍, ഹ​സ്സ​ൻ യ​മ​ഹ, അ​ലി, മു​ഹ്സി​ൻ, വ​നി​ത പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഹ​സീ​ന അ​ഷ്റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി അ​രി​മ്പ്ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ ചാ​യ​ൽ ഒ​പ്പ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ക​ലാ​കാ​രി​ക​ൾ, സി​ഫ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ദി​വ​സം മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്​​റ്റി​ൽ ഇ​ശ​ൽ ക​ലാ​വേ​ദി​ക്ക് വേ​ണ്ടി പ്ലോ​ട്ട് അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ​വ​ർ, ജി.​ജി.​ഐ സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​ൽ കോ​ൽ​ക്ക​ളി​യും ഒ​പ്പ​ന​യും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഇ​ശ​ൽ ക​ലാ​വേ​ദി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി അ​രി​മ്പ്ര, സ​ലാ​ഹു വാ​ള​ക്കു​ട, റാ​ഫി എ​റ​ണാ​കു​ളം, ന​സീ​ർ പ​രി​യാ​പു​രം, മ​ൻ​സൂ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, ഹ​സീ​ന അ​ഷ​റ​ഫ്, ബാ​പ്പു​ട്ടി, അ​ഷ്റ​ഫ് ചെ​റു​കോ​ട്, മു​സ്ത​ഫ ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം, റ​ഫീ​ഖ് കാ​ടേ​രി, സാ​ബി​റ റ​ഫീ​ഖ്, സ​ബീ​ന റാ​ഫി, ലം​ന, ഫെ​മി ബാ​പ്പു​ട്ടി, അ​ഫ്രാ സ​ബീ​ൻ റാ​ഫി, ഷ​മീ​ന എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. ന​സീ​ർ പ​രി​യാ​പു​രം ന​യി​ച്ച ഇ​ശ​ൽ ക​ലാ​വേ​ദി​യു​ടെ മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ടും സം​ഗ​മ​ത്തെ സം​ഗീ​ത സാ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി.

    എ​ൻ. കം​ഫ​ർ​ട്ടി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഇ​രി​ങ്ങ​ല്ലൂ​രും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ഷെ​ഫ് ഷാ​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​രും കൈ​മാ​റി. ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​ലാ​ഹു സി​ന്താ​ൽ, മു​സ്ത​ഫ കോ​ഴി​ശ്ശേ​രി, സി​ദ്ദീ​ഖ് ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ, ആ​ലു​ങ്ങ​ൽ ചെ​റി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, റ​ഹ്മ​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ത് ആ​ലു​ങ്ങ​ൽ, എം.​കെ. റ​ഫീ​ഖ്, റ​ഷീ​ദ്, ഷം​സു, ഷാ​ഫി പ​വ​ർ ഹൗ​സ്, സാ​ഗ​ർ, സാ​ബി​റ സാ​ഗ​ർ, ഷ​റീ​ന റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    സ​ലാ​ഹു വാ​ള​ക്കു​ട അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഗ​ഫൂ​ർ കു​ന്ന​പ്പ​ള്ളി, സാ​ബി​ർ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, ജാ​ഫ​ർ,ഗ​ഫൂ​ർ, ഇ. ​ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ, ഫാ​യി​സ ഗ​ഫൂ​ർ, സ​ബീ​ന ടീ​ച്ച​ർ, സോ​ഫി​യ സ​ലാ​ഹു എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

