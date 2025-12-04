Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 8:34 AM IST

    വ​ള​ർ​ത്തു​ദോ​ഷ​മോ? ഭ​യ​പ്പാ​ടോ​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ

    വ​ള​ർ​ത്തു​ദോ​ഷ​മോ? ഭ​യ​പ്പാ​ടോ​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ
    ഒ​രു ചെ​റി​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും രൂ​ക്ഷ​മാ​യ കൊ​ല​പാ​ത​ക പ​ര​മ്പ​ര. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​ന്റെ വ്യാ​പ​ന​വും ഉ​പ​യോ​ഗ​വും ന​മ്മു​ടെ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ശാ​ന്തി​യു​ടെ നാ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ര​ക്ഷ​ാക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ മ​ക്ക​ളെ ഉ​പ​ദേ​ശി​ക്കാ​നോ വ​ഴ​ക്കു​പ​റ​യാ​നോ പ​റ്റാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. മ​ദ്യ​ത്തി​​ന്റെ​യും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​ന്റെ​യും ഉ​പ​യോ​ഗ​വും വി​ത​ര​ണ​വും യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​തോ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും കു​ടും​ബ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും സു​ഹൃ​ത്ത് ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ഇ​ല്ലാ​താ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ങ്ങ​നെ​യും പ​ണം സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ക, ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ഒ​റ്റ ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ഒ​രു കൂ​ട്ടം യു​വാ​ക്ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും കൂ​ൺ പോ​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള ജിം​നേ​ഷ്യം പോ​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​ന്റെ വി​പ​ണ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളായി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. പ​ല യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​ള്ളി​ലും അ​റി​ഞ്ഞോ അ​റി​യാ​തെ​യോ ആ​ദ്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ന​ർ​ജി ഡ്രി​ങ്ക് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് എ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ന്നു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത​താ​യി ഈ ​ഡ്രി​ങ്കു​ക​ളെ​ന്ന് മ​ന​സ്സിലാ​ക്കി അ​ത് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നാ​ണെ​ന്ന​റി​യാ​തെ സാ​വ​ധാ​നം പി​ന്നീ​ട​വ​ർ അ​തി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ് മ​ന​സ്സിലാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളെ പോ​ലും ഈ ​ലോ​ബി​ക​ൾ വെ​റു​തെ വി​ടു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​ത് വ​ള​രെ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ വേ​ണം കാ​ണാ​ൻ. ഇ​ങ്ങ​നെ പ​ല രീ​തി​യി​ലും ഉ​പാ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഈ ​ലോ​ബി​ക​ൾ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കാ​യം​കു​ളം ക​ണ്ട​ല്ലൂ​രി​ലെ കൊ​ല​പാ​ത​കം ഭ​യ​പ്പാ​ടോ​ടെ ആ​ണ് ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ൾ നോ​ക്കിക്കാ​ണു​ന്ന​ത്. വ​ക്കീ​ലായി ജോ​ലി ആ​രം​ഭി​ച്ച ഒ​രു ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​നാണ് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​ന​ടി​പ്പെ​ട്ടു സ്വ​ന്തം അ​ച്ഛ​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും അ​മ്മ​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​തും. വ​ള​രെ ക്രൂ​ര​മാ​യി സ്വ​ന്തം ര​ക്ഷ​ാക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളെ മു​ഖ​ത്ത് തു​രു​തു​രെ വെ​ട്ടു​കയാ​ണു​ണ്ടാ​യ​തെന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. സ്വ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ ഒ​രു മ​ക​നും ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ഒ​രു പ്ര​വ​ൃത്തി​യാ​ണ് അ​വി​ടെ ന​ട​ന്ന​ത്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​മാ​യി ഉ​ന്ന​തി​യി​ൽ എ​ത്തി​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​ര​നാ​ണ് ഈ ​ക്രൂ​ര​ത കാ​ട്ടി​യ​തെ​ന്ന​ത് സം​ഭ​വ​ത്തി​​ന്റെ ഗൗ​ര​വം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​യാ​യി ജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ച്ച കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ന​ട​രാ​ജ​ൻ വ​ള​രെ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ ത​ന്നെ നാ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി കു​ടും​ബ ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ച് വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ല കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​തി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​യ ദാ​രു​ണ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​മാ​നം ഓ​ർ​ത്ത്​ പു​റ​ത്തു​പ​റ​യാ​ത്ത നി​ര​വ​ധി ര​ക്ഷ​ാക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളു​ണ്ട്. അ​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​ര​വ​സ്ഥ ഓ​ർ​ത്ത് ജീ​വി​തം ത​ള്ളിനീ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.ഈ ​ലോ​ബി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ജ​ന​രോ​ഷമുയ​ര​ണം. ജാ​തി-മ​ത രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ഭേ​ദ​മെന്യേ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​ക്ക​ണം. ഇ​ത്ത​രം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ വി​പ​ണ​ന​ക്കാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം.

    ശി​ക്ഷി​ക്ക​ണം. അ​തി​ന്​ പൊ​ലീ​സും പ​ഞ്ച​ായത്ത്​ ഭ​ര​ണ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണം. ന​ല്ല റോ​ഡു​ക​ളോ മ​റ്റ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ മാ​ത്ര​മ​ല്ല നാ​ടി​ന്റെ വി​ക​സ​നം. ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള, ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ​മു​ള്ള, കു​ടും​ബ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ വി​ല​ക​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന യു​വാ​ക്ക​ളെ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടി ക​ഴി​യ​ണം എ​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഒ​രു സ​മൂ​ഹം വി​ക​സി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. രാ​ഷ്​​ട്രം വി​ക​സി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. ഓ​രോ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലും സ​മാ​ധാ​നം പു​ല​രു​ക​യു​ള്ളൂ. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളെ നേ​ർ​വ​ഴി​ക്ക്​ ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ര​ക്ഷ​ാക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണം. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തെ നാ​ട്ടി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ജീ​വി​തം മു​ന്നോ​ട്ടു കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ഇ​ത്ത​രം വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​തേ എ​ന്ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യാ​ണ് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും പു​ല​രു​ന്ന​ത് ഈ ​ആ​ശ​ങ്ക​യോ​ടെ​യാ​ണ്.

    അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്ത​ണമെന്ന് പ്ര​വാ​സ ലോ​കം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നെന്ന് വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ മാ​ത്രം പോ​രാ, ആ ​പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും കു​ടും​ബ​ത്തെ വി​ട്ടു പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത്​ ജീ​വി​തം ഹോ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ വി​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക്​ മ​ന​സ്സ​മാ​ധാ​ന​വും ആ​ത്മ​ബ​ല​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം.


