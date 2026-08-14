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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 6:47 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 6:47 PM IST

    ഉംറ തീർഥാടകർ മുൻകൂട്ടി യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യണം: നിർദേശവുമായി ഇരുഹറം കാര്യാലയം

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    ഉംറ തീർഥാടകർ മുൻകൂട്ടി യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യണം: നിർദേശവുമായി ഇരുഹറം കാര്യാലയം
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    മക്ക: ഉംറ കർമങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിലും സൗകര്യപ്രദമായും നിർവഹിക്കുന്നതിനായി തീർഥാടകർ തങ്ങളുടെ യാത്ര മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്നും മക്ക മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലെ തിരക്കി​െൻറ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി അനുയോജ്യമായ സമയം തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും ഇരുഹറം കാര്യാലയം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

    ഇത് സംബന്ധിച്ച് അതോറിറ്റി പ്രത്യേക ബോധവൽക്കരണ ഗൈഡും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. തീർഥാടകരുടെ സുരക്ഷയും ആശ്വാസവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം കർമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെയുള്ള അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതി​െൻറയും ഭാഗമായാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലെ തിരക്ക് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അതോറിറ്റി പുറത്തുവിട്ടത്.

    ഇതനുസരിച്ച് രാത്രി 10 മുതൽ പുലർച്ചെ നാല്​ വരെയും രാവിലെ ഒമ്പത്​ മുതൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് നാല്​ വരെയുമാണ് ഹറമിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. രാവിലെ അഞ്ച്​ മുതൽ എട്ട്​ വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ മിതമായ തിരക്കാണുണ്ടാവുക. എന്നാൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച്​ മുതൽ രാത്രി ഒമ്പത്​ മണി വരെയുള്ള സമയത്ത്​ ഉയർന്ന തിരക്കായിരിക്കും.

    ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് സമയം കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കാനും തിരക്ക് കുറഞ്ഞ സമയങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഈ വിവരങ്ങൾ സഹായിക്കും. മുൻകൂട്ടിയുള്ള കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങും അനുയോജ്യമായ സമയ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഹറമിനുള്ളിലെ സഞ്ചാരം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുമെന്നും തിരക്ക് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    കൂടാതെ, ‘ത്വവാഫ്’, ‘സഅ്‌യ്’ എന്നിവ നടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ നിലവിലെ തിരക്കി​െൻറ സ്ഥിതി തത്സമയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി അതോറിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും നിർദേശമുണ്ട്. കർമങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സമയവും സ്ഥലവും മുൻകൂട്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ തീർഥാടകരെ ഏറെ സഹായിക്കും.

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    TAGS:Gulf Newsumrah pilgrimageSaudi ArabiaIruharam
    News Summary - Iruharam Mosques Authority advises Umrah pilgrims to plan their trip in advance
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