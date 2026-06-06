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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Jun 2026 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jun 2026 9:15 AM IST

    ഇറാന്‍ ആക്രമണം; ബഹ്റൈന് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ

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    ബഹ്റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയുമായി ചർച്ച നടത്തി
    ഇറാന്‍ ആക്രമണം; ബഹ്റൈന് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് സൗദി കിരീടാവകാശി അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ
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    റിയാദ്: സഹോദര രാജ്യമായ ബഹ്റൈെൻറ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും സൗദി അറേബ്യയുടെ പൂർണ പിന്തുണയും ഐക്യദാർഢ്യവും ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ. ബഹ്റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയുമായി നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

    ബഹ്റൈൻ അതിർത്തികൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ നടത്തിയ ക്രൂരമായ ആക്രമണങ്ങളെ സൗദി ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിക്കുന്നതായി ഫോൺ കോളിനിടെ കിരീടാവകാശി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിെൻറ സുരക്ഷയും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ബഹ്റൈൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രതിരോധ നടപടികൾക്കും സൗദി അറേബ്യയുടെ പൂർണമായ പിന്തുണയും സഹകരണവും ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി. ഇത്തരം ബാഹ്യ ഭീഷണികൾക്കെതിരെ സൗദി അറേബ്യ എപ്പോഴും ബഹ്റൈനൊപ്പം ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും കിരീടാവകാശി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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    TAGS:Saudi NewsgulfnewsBahrainIsrael Iran War
    News Summary - Iran attack: Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman declares full support for Bahrain
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