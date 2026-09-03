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    ലീപ് 2026 മേളയുടെ മൂന്നാം ദിനം 85.7 കോടി ഡോളറി​െൻറ നിക്ഷേപ പ്രഖ്യാപനം

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    സാങ്കേതിക, വ്യാവസായിക മേഖലയിലാണ്​ നിക്ഷേപങ്ങൾ
    ലീപ് 2026 മേളയുടെ മൂന്നാം ദിനം 85.7 കോടി ഡോളറി​െൻറ നിക്ഷേപ പ്രഖ്യാപനം
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    ലീപ് 2026 മേളയിലെ നിക്ഷേപ സമ്മേളനത്തിൽനിന്ന്​

    റിയാദ്: സാങ്കേതികവിദ്യ, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്​, ഡാറ്റാ സെൻറർ നിർമാണം, വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിങ്​ എന്നീ മേഖലകളിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് വഴിയൊരുക്കി ലീപ് 2026 മേളയുടെ മൂന്നാം ദിവസം 85.7 കോടി ഡോളറി​െൻറ പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ സമാഹരിച്ചു. 11 വ്യത്യസ്ത ഇടപാടുകളിലായി ഏകദേശം 29.3 കോടി ഡോളറി​െൻറ നിക്ഷേപവുമായി വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ രംഗമാണ് ഇന്നലത്തെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ മുൻനിരയിൽ നിന്നത്. 12.615 കോടി ഡോളർ മൂല്യമുള്ള ഒമ്പത് നിക്ഷേപ റൗണ്ടുകളും, പുതിയ ഒരു ഫണ്ടി​െൻറ രൂപവത്​കരണവും നിലവിലുള്ള ഒരു ഫണ്ടി​െൻറ ഗണ്യമായ വിപുലീകരണവും (ഇവ രണ്ടും ചേർത്ത് 16.67 കോടി ഡോളർ മൂല്യം വരുന്നു) ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ്, ഫിൻടെക്, യാത്രാസേവനങ്ങൾ, ഗെയിമിങ്​, മാനവ വിഭവശേഷി, ഡിജിറ്റൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലാണ് ഈ ഫണ്ടിങ്​ ലഭ്യമാക്കിയത്. കോഫെ ടെക്, ഫ്ലൈ അക്കീദ്, നൈല ഫിനാൻസ്, റാബേഹ്, ഹേസൻ എഐ, സെൻ എച്ച്ആർ, അബ്വാബ് എഐ, തക ഹൗസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികൾ ഈ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

    സൗദി അറേബ്യയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും തമ്മിലുള്ള ഡീപ്-ടെക് നിക്ഷേപ ചാലുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഉല ക്യാപിറ്റൽ, ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ഫ്യൂച്ചർപ്ലേയുമായി ചേർന്ന് 10 കോടി ഡോളറി​െൻറ ഫണ്ട് പുറത്തിറക്കി. കൂടാതെ, ഇംപാക്ട് 46, ഹാല എന്നിവ ചേർന്ന് ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കായുള്ള തങ്ങളുടെ ഫണ്ടി​െൻറ തുക 2.67 കോടി ഡോളറിൽനിന്ന് 6.67 കോടി ഡോളറായി ഉയർത്തി. ഇത് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 150 ശതമാനത്തി​െൻറ ശക്തമായ വളർച്ചയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

    ഫിൻടെക് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമായി, നൂതന ഉൽപ്പാദന മേഖലയെ പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. ഡാറ്റാ സെൻറർ ഘടകങ്ങൾ പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി അൽഫനാർ 15 കോടി ഡോളറി​െൻറ നിക്ഷേപം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ തന്ത്രപരമായ നീക്കം രാജ്യത്തി​െൻറ ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ഹൈ-ടെക് മേഖലയിലെ പ്രാദേശിക ഉൽപ്പാദനവും വിപുലമാക്കും.

    ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആഗോള മൂലധനം ആകർഷിക്കാനും, വളർന്നുവരുന്ന സ്​റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും, ഹൈ-ടെക് വ്യവസായങ്ങളെ പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കാനുമുള്ള സൗദി അറേബ്യയുടെ ശേഷി കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതാണ് ലീപ് 2026-​െൻറ മൂന്നാം ദിവസത്തെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെന്ന് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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    News Summary - Investment announcement of 857 million on the third day of the Leap 2026 fair
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