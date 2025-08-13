Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 10:49 AM IST

    ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പി​ന്തു​ണ; സൗ​ദി നി​ല​പാ​ടി​നെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച്​ ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​

    ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന്​ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പി​ന്തു​ണ; സൗ​ദി നി​ല​പാ​ടി​നെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച്​ ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​
    സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ മ​ഹ്​​മൂ​ദ്​ അ​ബ്ബാ​സും


    റി​യാ​ദ്​: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​പാ​ടി​നെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ മ​ഹ്​​മൂ​ദ്​ അ​ബ്ബാ​സ്​ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ടെ​ലി​ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണി​ത്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​ന്റെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സൗ​ദി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും മാ​ന്യ​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളെ​യും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കും അ​വ​രു​ടെ ന്യാ​യ​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നു​മൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ നി​ല​പാ​ടി​നും ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഫ​ല​സ്​​തീ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും അ​വ​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ, മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളും കോ​ളി​നി​ടെ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ക്രൂ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, കു​ടി​യി​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ സൗ​ദി അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​​ന്റെ വി​നാ​ശ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ഉ​ണ​ർ​ന്ന്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:PalestinianSaudi NewsPalestinian PresidentPalestinian support
