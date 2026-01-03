Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറിയാദിൽ സുഗന്ധങ്ങളുടെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 1:56 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 1:56 PM IST

    റിയാദിൽ സുഗന്ധങ്ങളുടെ വസന്തം; രാജ്യാന്തര പെർഫ്യൂം പ്രദർശനം ഇന്ന്​ രാത്രി 11വരെ

    text_fields
    bookmark_border
    A scene from the International Perfume Exhibition
    cancel
    camera_alt

    രാജ്യാന്തര പെർഫ്യൂം പ്രദർശന മേളയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം

    Listen to this Article

    റിയാദ്: സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെയും ഊദി​ന്റെയും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണികളിലൊന്നായ റിയാദിൽ, ‘ബ്ലൂ ഊദ്’ രാജ്യാന്തര പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. റിയാദ് സീസണിന്റെ ഭാഗമായി റിയാദ്​ ഇന്റർനാഷണൽ എക്​സിബിഷൻ സെന്ററിൽ കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസമായി നടന്നുവരുന്ന മേളയിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. മേള ഇന്ന്​ (ശനിയാഴ്​ച) രാത്രി 11ന്​ സമാപിക്കും.

    ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളതും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ ‘ബ്ലൂ ഊദ്’ അഥവാ അഗർവുഡ് ശേഖരമാണ് ഈ മേളയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഊദ് പ്രേമികൾക്കായി അപൂർവ്വമായ എണ്ണകളും ഊദ്​ മരക്കഷ്ണങ്ങളും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗോള ബ്രാൻഡുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ്​ മേളയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രമുഖ പെർഫ്യൂം ബ്രാൻഡുകൾക്ക് പുറമെ, യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്ത ഫ്രഞ്ച് സുഗന്ധദ്രവ്യ നിർമാതാക്കളും മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

    ഊദി​ന്റെയും പെർഫ്യൂമിന്റെയും കലക്ഷൻ

    ലൈവ് മേക്കിങ്​ സെഷനുകളും മേളയുടെ സവിശേഷതയാണ്​. പെർഫ്യൂമുകൾ നിർമിക്കുന്ന രീതിയും ഊദ് വാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയും നേരിട്ട് കാണാനുള്ള സൗകര്യവും സന്ദർശകർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തമായി സുഗന്ധങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും ചില സ്​റ്റാളുകൾ നൽകുന്നു. വൈകുന്നേരം നാല്​ മുതൽ രാത്രി 11വരെയാണ് മേളയിലേക്ക്​ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം. ഡിസംബർ അവസാന വാരം ആരംഭിച്ച മേളയിൽ സൗദിക്കകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നുമായി ആയിരക്കണക്കിന് സന്ദർശകരാണ് ഓരോ ദിവസവും എത്തുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSaudi Arabiaperfume exhibitioninternational fest
    News Summary - Spring of Fragrances in Riyadh; International perfume exhibition till 11 tonight
    Similar News
    Next Story
    X