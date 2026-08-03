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    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅന്താരാഷ്​ട്ര ആണവ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Aug 2026 5:46 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Aug 2026 5:46 PM IST

    അന്താരാഷ്​ട്ര ആണവ ശാസ്ത്ര ഒളിമ്പ്യാഡിന് ജിദ്ദയിൽ തുടക്കം: സൗദിയുടെ ശാസ്ത്രീയ മുന്നേറ്റത്തിന് കരുത്തേകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

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    19 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 120 വിദ്യാർഥികളും ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരും മാറ്റുരക്കുന്നു
    അന്താരാഷ്​ട്ര ആണവ ശാസ്ത്ര ഒളിമ്പ്യാഡിന് ജിദ്ദയിൽ തുടക്കം: സൗദിയുടെ ശാസ്ത്രീയ മുന്നേറ്റത്തിന് കരുത്തേകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
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     ജിദ്ദ കിങ് അബ്​ദുൽ അസീസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആരംഭിച്ച അന്താരാഷ്​ട്ര ആണവ ശാസ്ത്ര ഒളിമ്പ്യാഡി​െൻറ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സൗദി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി യൂസുഫ് അൽബുനിയാൻ സംസാരിക്കുന്നു

    ജിദ്ദ: മൂന്നാമത് അന്താരാഷ്​ട്ര ആണവ ശാസ്ത്ര ഒളിമ്പ്യാഡിന് (ഇൻസോ 2026) സൗദി അറേബ്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് ജ്ഞാനനിർമാണത്തിലും വലിയ ശാസ്ത്രീയ മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയൊരുക്കുന്നതിലുമുള്ള രാജ്യത്തി​െൻറ ആഗോള നേതൃത്വസ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി യൂസുഫ് അൽബുനിയാൻ വ്യക്തമാക്കി.

    ജിദ്ദ കിങ് അബ്​ദുൽ അസീസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒളിമ്പ്യാഡി​െൻറ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിന് രാജ്യത്തി​െൻറ ഭരണാധികാരികളിൽനിന്ന് ലഭിച്ച അംഗീകാരവും അവരുടെ ഉദാരമായ രക്ഷാകർതൃത്വവും വിദ്യാഭ്യാസ, ഗവേഷണ, നവീകരണ മേഖലകൾക്കും പ്രതിഭകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും ഭരണ നേതൃത്വം നൽകി വരുന്ന നിരന്തര പിന്തുണയുടെ പ്രതിഫലനമാണ്.

    സമഗ്രവും സുസ്ഥിരവുമായ വികസനത്തി​െൻറ പ്രധാന ശക്തിയായ മാനുഷിക മൂലധനത്തിൽ പരമാവധി നിക്ഷേപം നടത്തിക്കൊണ്ട് വിഷൻ 2030-​െൻറ ലക്ഷ്യങ്ങളും ‘ഹ്യൂമൻ കപ്പബിലിറ്റി ഡെവലപ്‌മെൻറ്​ പ്രോഗ്രാമും’ യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതി​െൻറ ഭാഗമാണിതെന്നും അൽബുനിയാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2024-ൽ അന്താരാഷ്​ട്ര ആറ്റോമിക ഊർജ ഏജൻസി അംഗീകരിച്ച ഈ മത്സരത്തിൽ 19 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 120 വിദ്യാർഥികളും വിദഗ്ധരുമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്.

    വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം, കിങ് അബ്​ദുൽ അസീസ് ആൻഡ് ഹിസ് കമ്പാനിയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഗിഫ്റ്റഡ്‌നെസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി (മൗഹിബ), കിങ് അബ്​ദുല്ല സിറ്റി ഫോർ അറ്റോമിക് ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി, കിങ് അബ്​ദുൽ അസീസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവയുടെ മികച്ച ഏകോപനത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്നതിനും, ആണവ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സമാധാനപരവും സുരക്ഷിതവുമായ ഉപയോഗത്തിൽ നൂതന ആശയങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്ന പുതിയ തലമുറ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ആഗോള വേദിയായി ഇത് മാറും.

    ഈ സുപ്രധാന മേഖലയിൽ പ്രത്യേക പഠനം നടത്താൻ യുവാക്കളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനും മികച്ച ദേശീയ പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനും ഉപകരിക്കുന്ന അസാധാരണമായ ഒരു പതിപ്പാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മനുഷ്യ​െൻറ ബുദ്ധിശക്തിയിലും കഴിവുകളിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനും ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലുമുള്ള സൗദിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

    2024-ലെ അന്താരാഷ്​ട്ര കെമിസ്ട്രി ഒളിമ്പ്യാഡ്, 2025-ലെ ഏഷ്യൻ ഫിസിക്സ് ഒളിമ്പ്യാഡ് എന്നിവ വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ച സൗദിയുടെ മികച്ച ചരിത്രത്തി​െൻറ തുടർച്ചയായാണ് ഈ ആണവ ശാസ്ത്ര ഒളിമ്പ്യാഡിന് രാജ്യം വേദിയാകുന്നത്. ഒളിമ്പ്യാഡിന് വലിയ പിന്തുണ നൽകിയ ഭരണനേതൃത്വത്തിനും തന്ത്രപ്രധാന പങ്കാളികൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി, ലോകത്തി​െൻറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയ മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങളും മികച്ച ശാസ്ത്രീയ മത്സര അനുഭവവും ആശംസിച്ചു.

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    TAGS:Gulf NewsMinistry of EducationSaudi Arabia
    News Summary - അന്താരാഷ്​ട്ര ആണവ ശാസ്ത്ര ഒളിമ്പ്യാഡിന് ജിദ്ദയിൽ തുടക്കം
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