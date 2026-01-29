Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറി​​യാ​​ദി​​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 11:21 AM IST

    റി​​യാ​​ദി​​ൽ അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്​​​ട്ര തൊ​​ഴി​​ൽ വി​​പ​​ണി സ​​മ്മേ​​ള​​നം; തൊ​​ഴി​​ൽ വി​​പ​​ണി​​യി​​ൽ മാ​​റ്റ​​ത്തി​െൻറ ക​​രു​​ത്താ​​യി നി​​ർ​​മി​​ത​​ബു​​ദ്ധി -മ​​ന്ത്രി അ​​ഹ്​​​മ​​ദ്​ അ​​ൽ​​റാ​​ജ്ഹി

    text_fields
    bookmark_border
    റി​​യാ​​ദി​​ൽ അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്​​​ട്ര തൊ​​ഴി​​ൽ വി​​പ​​ണി സ​​മ്മേ​​ള​​നം; തൊ​​ഴി​​ൽ വി​​പ​​ണി​​യി​​ൽ മാ​​റ്റ​​ത്തി​െൻറ ക​​രു​​ത്താ​​യി നി​​ർ​​മി​​ത​​ബു​​ദ്ധി -മ​​ന്ത്രി അ​​ഹ്​​​മ​​ദ്​ അ​​ൽ​​റാ​​ജ്ഹി
    cancel
    camera_alt

    റി​​യാ​​ദി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന 2026 അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്​​​ട്ര തൊ​​ഴി​​ൽ വി​​പ​​ണി സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ത്തി​​ൽ സൗ​​ദി മാ​​ന​​വ വി​​ഭ​​വ​​ശേ​​ഷി, സാ​​മൂ​​ഹി​​ക വി​​ക​​സ​​ന

    മ​​ന്ത്രി അ​​ഹ്​​​മ​​ദ്​ അ​​ൽ​​റാ​​ജ്ഹി സം​​സാ​​രി​​ക്കു​​ന്നു

    റി​​യാ​​ദ്: ആ​​ഗോ​​ള തൊ​​ഴി​​ൽ വി​​പ​​ണി​​യി​​ൽ നി​​ല​​വി​​ൽ ദൃ​​ശ്യ​​മാ​​കു​​ന്ന വ​​ൻ​​മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ പ്ര​​ധാ​​ന ചാ​​ല​​ക​​ശ​​ക്തി ആ​​ധു​​നി​​ക സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക​​വി​​ദ്യ​​യും നി​​ർ​​മി​​ത​​ബു​​ദ്ധി​​യു​​മാ​​ണെ​​ന്ന് (എ.​​ഐ) സൗ​​ദി മാ​​ന​​വ വി​​ഭ​​വ​​ശേ​​ഷി, സാ​​മൂ​​ഹി​​ക വി​​ക​​സ​​ന മ​​ന്ത്രി അ​​ഹ്​​​മ​​ദ്​ അ​​ൽ​​റാ​​ജ്ഹി. റി​​യാ​​ദി​​ൽ ‘2026 അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്​​​ട്ര തൊ​​ഴി​​ൽ വി​​പ​​ണി സ​​മ്മേ​​ള​​നം’(​ജി.​​എ​​ൽ.​​എം.​​സി) ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം ചെ​​യ്യു​​ക​​യാ​​യി​​രു​​ന്നു അ​​ദ്ദേ​​ഹം.

    ആ​​ധു​​നി​​ക സാ​​ങ്കേ​​തി​​ക​​വി​​ദ്യ​​ക​​ൾ, പ്ര​​ത്യേ​​കി​​ച്ച് നി​​ർ​​മി​​ത​​ബു​​ദ്ധി തൊ​​ഴി​​ൽ മേ​​ഖ​​ല​​യെ പു​​ന​​ർ​​നി​​ർ​​വ​​ചി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്ന്​ മ​​ന്ത്രി പ​​റ​​ഞ്ഞു. ഇ​​തി​​ന​​നു​​സ​​രി​​ച്ചു​​ള്ള നൈ​​പു​​ണ്യ വി​​ക​​സ​​നം അ​​നി​​വാ​​ര്യ​​മാ​​ണ്. സ്വ​​കാ​​ര്യ മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ൽ 25 ല​​ക്ഷം സ്വ​​ദേ​​ശി​​ക​​ൾ ജോ​​ലി​​യി​​ൽ പ്ര​​വേ​​ശി​​ച്ചു​​വെ​​ന്ന​​ത് സൗ​​ദി തൊ​​ഴി​​ൽ വി​​പ​​ണി​​യു​​ടെ വ​​ലി​​യ നേ​​ട്ട​​മാ​​ണ്.

    ലോ​​ക​​മെ​​മ്പാ​​ടു​​മു​​ള്ള 26.2 കോ​​ടി യു​​വാ​​ക്ക​​ൾ തൊ​​ഴി​​ലി​​ല്ലാ​​യ്മ​​യോ പ​​രി​​ശീ​​ല​​ന​​ത്തി​െൻറ അ​​ഭാ​​വ​​മോ നേ​​രി​​ടു​​ന്നു​​ണ്ട്. ഇ​​ത് പ​​രി​​ഹ​​രി​​ക്കാ​​ൻ അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്​​​ട്ര സ​​ഹ​​ക​​ര​​ണം ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​ണ്. റോ​​ബോ​​ട്ടു​​ക​​ൾ തൊ​​ഴി​​ൽ വി​​പ​​ണി​​യെ മെ​​ച്ച​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു​​ന്ന​​തി​​ൽ വ​​ലി​​യ പ​​ങ്ക് വ​​ഹി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ങ്കി​​ലും, അ​​വ പ​​ല പ​​ര​​മ്പ​​രാ​​ഗ​​ത ജോ​​ലി​​ക​​ളെ​​യും മാ​​റ്റി​​സ്ഥാ​​പി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ട്. ഈ ​​മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ളെ ഉ​​ൾ​​ക്കൊ​​ള്ളാ​​ൻ വി​​പ​​ണി​​ക​​ൾ സ​​ജ്ജ​​മാ​​ക​​ണ​​മെ​​ന്നും മ​​ന്ത്രി അ​​ഹ്​​​മ​​ദ്​ അ​​ൽ​​റാ​​ജ്ഹി ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി.

    സ​​മീ​​പ വ​​ർ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ സൗ​​ദി അ​​റേ​​ബ്യ കൈ​​വ​​രി​​ച്ച സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക വ​​ള​​ർ​​ച്ച​​യും തൊ​​ഴി​​ൽ വി​​പ​​ണി പ​​രി​​ഷ്ക​​ര​​ണ​​ങ്ങ​​ളും മ​​ന്ത്രി പ്ര​​സം​​ഗ​​ത്തി​​ൽ എ​​ടു​​ത്തു​​പ​​റ​​ഞ്ഞു. അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്​​​ട്ര ത​​ല​​ത്തി​​ൽ തൊ​​ഴി​​ൽ ന​​യ​​ങ്ങ​​ൾ രൂ​​പ​​വ​​ത്ക​​രി​​ക്കു​​ന്ന​​തി​​ൽ സൗ​​ദി നി​​ർ​​ണാ​​യ​​ക പ​​ങ്ക് വ​​ഹി​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടെ​​ന്നും അ​​ദ്ദേ​​ഹം കൂ​​ട്ടി​​ച്ചേ​​ർ​​ത്തു.

    സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ത്തി​​ന്​ സ​​മാ​​പ​​നം

    റി​​യാ​​ദി​​ലെ കി​​ങ്​ അ​​ബ്​​​ദു​​ൽ അ​​സീ​​സ് ഇ​​ൻ​​റ​​ർ​​നാ​​ഷ​​ന​​ൽ കോ​​ൺ​​ഫ​​റ​​ൻ​​സ് സെ​​ന്റ​​റി​​ൽ തി​​ങ്ക​​ൾ, ചൊ​​വ്വ (ജ​​നു. 26, 27) ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​യാ​​ണ് അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്​​​ട്ര തൊ​​ഴി​​ൽ വി​​പ​​ണി സ​​മ്മേ​​ള​​നം ന​​ട​​ന്ന​​ത്. സ​​ൽ​​മാ​​ൻ രാ​​ജാ​​വി​െൻറ പ്ര​​ത്യേ​​ക ര​​ക്ഷാ​​ക​​ർ​​തൃ​​ത്വ​​ത്തി​​ലാ​​ണ് പ​​രി​​പാ​​ടി സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ച്ച​​ത്. ‘പു​​രോ​​ഗ​​തി​​യി​​ലു​​ള്ള ഭാ​​വി’​എ​​ന്ന പ്ര​​മേ​​യ​​ത്തി​​ലാ​​ണ്​ സ​​മ്മേ​​ള​​നം ന​​ട​​ന്ന​​ത്.​​നൂ​​റി​​ല​​ധി​​കം രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ നി​​ന്ന് ഏ​​ക​​ദേ​​ശം 10,000 പ്ര​​തി​​നി​​ധി​​ക​​ൾ ഇ​​തി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്തു. ഇ​​തി​​ൽ 40ല​​ധി​​കം രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ തൊ​​ഴി​​ൽ മ​​ന്ത്രി​​മാ​​രും ഉ​​ൾ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തു. ഇ​​ൻ​​റ​​ർ​​നാ​​ഷ​​ന​​ൽ ലേ​​ബ​​ർ ഓ​​ർ​​ഗ​​നൈ​​സേ​​ഷ​​ൻ (ഐ.​​എ​​ൽ.​​ഒ), വേ​​ൾ​​ഡ് ബാ​​ങ്ക്, യു.​​എ​​ൻ.​​ഡി.​​പി തു​​ട​​ങ്ങി​​യ പ്ര​​മു​​ഖ അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്​​​ട്ര സം​​ഘ​​ട​​ന​​ക​​ളു​​ടെ സ​​ഹ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തോ​​ടെ​​യാ​​ണ് സൗ​​ദി മാ​​ന​​വ വി​​ഭ​​വ​​ശേ​​ഷി മ​​ന്ത്രാ​​ല​​യം സ​​മ്മേ​​ള​​നം സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ച്ച​​ത്.

    ആ​​ഗോ​​ള വ്യാ​​പാ​​ര​​ത്തി​​ലു​​ണ്ടാ​​കു​​ന്ന മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ തൊ​​ഴി​​ല​​വ​​സ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ എ​​ങ്ങ​​നെ ബാ​​ധി​​ക്കു​​ന്നു, അ​​നൗ​​ദ്യോ​​ഗി​​ക സാ​​മ്പ​​ത്തി​​ക മേ​​ഖ​​ല​​യി​​ലെ തൊ​​ഴി​​ലാ​​ളി​​ക​​ൾ​​ക്ക് സു​​ര​​ക്ഷ​​യും ഉ​​ൽ​​പ്പാ​​ദ​​ന​​ക്ഷ​​മ​​ത​​യും ഉ​​റ​​പ്പാ​​ക്ക​​ൽ, മാ​​റു​​ന്ന ലോ​​ക​​ത്തി​​ന​​നു​​സ​​രി​​ച്ചു​​ള്ള പു​​തി​​യ ആ​​ഗോ​​ള തൊ​​ഴി​​ൽ നൈ​​പു​​ണ്യ​​ങ്ങ​​ൾ, തൊ​​ഴി​​ൽ ഉ​​ൽ​​പ്പാ​​ദ​​ന​​ക്ഷ​​മ​​ത​​യി​​ൽ ആ​​ർ​​ട്ടി​​ഫി​​ഷ്യ​​ൽ ഇ​​ൻ​​റ​​ലി​​ജ​​ൻ​​സി​െൻറ യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ സ്വാ​​ധീ​​നം, പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി ഘ​​ട്ട​​ങ്ങ​​ളെ അ​​തി​​ജീ​​വി​​ക്കാ​​ൻ ശേ​​ഷി​​യു​​ള്ള തൊ​​ഴി​​ൽ വി​​പ​​ണി കെ​​ട്ടി​​പ്പ​​ടു​​ക്ക​​ൽ, യു​​വാ​​ക്ക​​ൾ​​ക്കും മ​​റ്റും മെ​​ച്ച​​പ്പെ​​ട്ട തൊ​​ഴി​​ൽ സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ങ്ങ​​ൾ ഒ​​രു​​ക്ക​​ൽ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ വി​​ഷ​​യ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ ച​​ർ​​ച്ച​​ക​​ൾ ന​​ട​​ന്നു.

    ന​​യ​​രൂ​​പ​​വ​​ത്ക​​ര​​ണ വി​​ദ​​ഗ്ധ​​ർ​​ക്കാ​​യി ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച ലേ​​ബ​​ർ മാ​​ർ​​ക്ക​​റ്റ് അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​യു​​ടെ ആ​​ദ്യ ബാ​​ച്ചി​െൻറ ബി​​രു​​ദ​​ദാ​​ന ച​​ട​​ങ്ങ് ഈ ​​സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ത്തി​െൻറ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി ന​​ട​​ന്നു. 40 രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ മ​​ന്ത്രി​​മാ​​ർ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത പ്ര​​ത്യേ​​ക വ​​ട്ട​​മേ​​ശ സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ത്തി​​ലൂ​​ടെ അ​​ന്താ​​രാ​​ഷ്​​​ട്ര ത​​ല​​ത്തി​​ലു​​ള്ള തൊ​​ഴി​​ൽ ന​​യ​​ങ്ങ​​ൾ ഏ​​കീ​​ക​​രി​​ക്കാ​​ൻ ച​​ർ​​ച്ച​​ക​​ൾ ന​​ട​​ന്നു. സൗ​​ദി വി​​ഷ​​ൻ 2030​െൻ​​റ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി തൊ​​ഴി​​ൽ വി​​പ​​ണി​​യി​​ൽ ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന വി​​പ്ല​​വ​​ക​​ര​​മാ​​യ മാ​​റ്റ​​ങ്ങ​​ൾ ആ​​ഗോ​​ള​​ത​​ല​​ത്തി​​ൽ അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ക്കാ​​നു​​ള്ള വേ​​ദി കൂ​​ടി​​യാ​​യി സ​​മ്മേ​​ള​​നം മാ​​റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RiyadhintelligenceDriversconferenceInternational Labor Market
    News Summary - International Labor Market Conference in Riyadh; Intelligence as a driver of change in the labor market - Minister Ahmed Al-Rajhi
    Similar News
    Next Story
    X