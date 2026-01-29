Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 4:11 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 4:11 PM IST

    അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ വിപണി സമ്മേളനം സമാപിച്ചു; 90 സുപ്രധാന കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ വിപണി സമ്മേളനം സമാപിച്ചു; 90 സുപ്രധാന കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു
    cancel
    camera_alt

    അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ വിപണി സമ്മേളനത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്ത 40 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള തൊഴിൽ മന്ത്രിമാർ

    റിയാദ്: ആഗോള തൊഴിൽ മേഖലയിലെ നൂതന പ്രവണതകളും വെല്ലുവിളികളും ചർച്ച ചെയ്ത മൂന്നാമത് അന്താരാഷ്​ട്ര തൊഴിൽ വിപണി സമ്മേളനത്തിന് (ജി.എൽ.എം.സി) റിയാദിൽ സമാപനം. ‘ഭാവിയെ രൂപപ്പെടുത്തൽ’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സൗദി മാനവ വിഭവശേഷി, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയമാണ് റിയാദിലെ കിങ് അബ്​ദുൽ അസീസ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് സെന്ററിൽ ഈ ഉന്നതതല സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

    പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയം

    നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി പതിനായിരത്തിലധികം പ്രതിനിധികളാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇതിൽ 40 രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിൽ മന്ത്രിമാരും, 200-ലധികം അന്താരാഷ്​ട്ര പ്രഭാഷകരും വിദഗ്ധരും ഉൾപ്പെടുന്നു. തൊഴിൽ വിപണിയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചകൾക്ക് സമ്മേളനം വേദിയായി.

    90 ധാരണ പത്രങ്ങൾ

    സമ്മേളനത്തി​ന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ-സ്വകാര്യ മേഖലകൾ തമ്മിൽ 90 കരാറുകളിലും ധാരണാപത്രങ്ങളിലും ഒപ്പുവെച്ചു. ആഭ്യന്തര-അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിലായി ഏകദേശം 60 ലക്ഷം പേർക്ക് ഇതി​ന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനമായും നാല് മേഖലകളിലായാണ് കരാറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്:

    1. നൈപുണ്യ വികസനം: നേതൃത്വ പാടവവും പ്രത്യേക തൊഴിൽ നൈപുണ്യങ്ങളും വളർത്തിയെടുക്കൽ.

    2. ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം: ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളും നിർമിതബുദ്ധിയും (AI) തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പ്രായോഗികമാക്കൽ.

    3. ഫ്ലെക്സിബിൾ ജോലി: ഫ്രീലാൻസ്, വഴക്കമുള്ള ജോലി രീതികൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പുതിയ സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക.

    4. സുസ്ഥിര പങ്കാളിത്തം: പരിശീലന പരിപാടികളെ നേരിട്ട് തൊഴിൽ വിപണിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വികസന മാതൃകകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുക.

    മറ്റ് പ്രധാന പരിപാടികൾ

    1. ലേബർ മാർക്കറ്റ് അക്കാദമി: 34 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 36 ബിരുദധാരികളുടെ ആദ്യ ബാച്ച് പുറത്തിറങ്ങി. 31 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളുമായി അക്കാദമിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിനും തുടക്കമായി.

    2. മുസാനിദ്: ഗാർഹിക തൊഴിലാളി മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ‘മുസാനിദ്’ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമി​ന്റെ 10-ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു. സൗദി വിഷൻ 2030-​ന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഇതി​ന്റെ സേവനങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു.

    3. കരിയർ ഗൈഡൻസ്: മാനവ വിഭവശേഷി വികസന ഫണ്ടിന് കീഴിൽ പുതിയ കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനും സമ്മേളനം തുടക്കം കുറിച്ചു.

    ആഗോള തൊഴിൽ വിപണിയെ കൂടുതൽ സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കാനുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പുകളോടെയാണ് മൂന്നു ദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തിന്​ തിരശ്ശീല വീണത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ministry of human resourcesdigital transformationGlobal Labor Market Conference
    News Summary - International Labor Market Conference concludes
    Similar News
    Next Story
    X