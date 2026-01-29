അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ വിപണി സമ്മേളനം സമാപിച്ചു; 90 സുപ്രധാന കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു

അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ വിപണി സമ്മേളനം സമാപിച്ചു; 90 സുപ്രധാന കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചുtext_fields
റിയാദ്: ആഗോള തൊഴിൽ മേഖലയിലെ നൂതന പ്രവണതകളും വെല്ലുവിളികളും ചർച്ച ചെയ്ത മൂന്നാമത് അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ വിപണി സമ്മേളനത്തിന് (ജി.എൽ.എം.സി) റിയാദിൽ സമാപനം. ‘ഭാവിയെ രൂപപ്പെടുത്തൽ’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ സൗദി മാനവ വിഭവശേഷി, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയമാണ് റിയാദിലെ കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് സെന്ററിൽ ഈ ഉന്നതതല സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയം
നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി പതിനായിരത്തിലധികം പ്രതിനിധികളാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇതിൽ 40 രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിൽ മന്ത്രിമാരും, 200-ലധികം അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഭാഷകരും വിദഗ്ധരും ഉൾപ്പെടുന്നു. തൊഴിൽ വിപണിയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന ക്രിയാത്മകമായ ചർച്ചകൾക്ക് സമ്മേളനം വേദിയായി.
90 ധാരണ പത്രങ്ങൾ
സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ-സ്വകാര്യ മേഖലകൾ തമ്മിൽ 90 കരാറുകളിലും ധാരണാപത്രങ്ങളിലും ഒപ്പുവെച്ചു. ആഭ്യന്തര-അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിലായി ഏകദേശം 60 ലക്ഷം പേർക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനമായും നാല് മേഖലകളിലായാണ് കരാറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്:
1. നൈപുണ്യ വികസനം: നേതൃത്വ പാടവവും പ്രത്യേക തൊഴിൽ നൈപുണ്യങ്ങളും വളർത്തിയെടുക്കൽ.
2. ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം: ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളും നിർമിതബുദ്ധിയും (AI) തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പ്രായോഗികമാക്കൽ.
3. ഫ്ലെക്സിബിൾ ജോലി: ഫ്രീലാൻസ്, വഴക്കമുള്ള ജോലി രീതികൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പുതിയ സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക.
4. സുസ്ഥിര പങ്കാളിത്തം: പരിശീലന പരിപാടികളെ നേരിട്ട് തൊഴിൽ വിപണിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വികസന മാതൃകകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുക.
മറ്റ് പ്രധാന പരിപാടികൾ
1. ലേബർ മാർക്കറ്റ് അക്കാദമി: 34 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 36 ബിരുദധാരികളുടെ ആദ്യ ബാച്ച് പുറത്തിറങ്ങി. 31 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളുമായി അക്കാദമിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിനും തുടക്കമായി.
2. മുസാനിദ്: ഗാർഹിക തൊഴിലാളി മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ‘മുസാനിദ്’ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ 10-ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു. സൗദി വിഷൻ 2030-ന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഇതിന്റെ സേവനങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു.
3. കരിയർ ഗൈഡൻസ്: മാനവ വിഭവശേഷി വികസന ഫണ്ടിന് കീഴിൽ പുതിയ കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും സമ്മേളനം തുടക്കം കുറിച്ചു.
ആഗോള തൊഴിൽ വിപണിയെ കൂടുതൽ സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കാനുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പുകളോടെയാണ് മൂന്നു ദിവസത്തെ സമ്മേളനത്തിന് തിരശ്ശീല വീണത്.
