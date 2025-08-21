Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 7:25 AM IST

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ലേ​ല​ം; ഒ​രു ഫാ​ൽ​ക്ക​ണി​ന്റെ വി​ല 40,000 ഡോ​ള​ർ

    സൗ​ദി ഇ​ന​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട ഫാ​ൽ​ക്ക​ണി​ന്റെ വി​ൽപ​ന മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ല​യി​ൽ
    saudi falcon auction
    മ​ൽ​ഹാ​മി​ലു​ള്ള സൗ​ദി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ക്ല​ബി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ലേ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദി​ലെ മ​ൽ​ഹാ​മി​ലു​ള്ള സൗ​ദി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ലേ​ല​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ റെ​ക്കോ​ഡ് വി​ല​ക്ക് വി​റ്റു പോ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. 40,000 ഡോ​ള​റി​ന് (151,000 സൗ​ദി റി​യാ​ൽ) ആ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള​തി​ൽ വെ​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സം​ഖ്യ​യു​ടെ വി​ൽ​പ​ന​യു​മാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്.സൗ​ദി ഇ​ന​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട ഫാ​ൽ​ക്ക​ണി​ന്റെ വി​ൽ​പ​ന മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ലെ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ല​യാ​യി. 'സ്ലൊ​വേ​നി​യ​ൻ ബ്രീ​ഡ​ർ' ഫാ​മി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി 'ഹ​ർ' എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗൈ​ർ​ഫാ​ൽ​ക്ക​ണി​നു​ള്ള ലേ​ലം 50,000 സൗ​ദി റി​യാ​ൽ മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഒ​രു വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള ഈ ​ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ഏ​ക​ദേ​ശം 40 സെ​ന്റീ​മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​വും 1 കി​ലോ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഭാ​ര​വു​മു​ണ്ട്.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ല​ക്ക് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ വാ​ങ്ങു​ന്ന​യാ​ളു​ടെ പേ​രു വി​വ​രം അ​ധി​കൃ​ത​ർ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. സൗ​ദി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ലേ​ല​ത്തി​ന്റെ ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ ന​ല്ല വി​ല​ക്കാ​ണ് വി​റ്റു​പോ​കു​ന്ന​ത്.ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ബ്രീ​ഡ​ർ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ന​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട ഫാ​ൽ​ക്ക​ണി​നും ഷ​ഹീ​ൻ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണി​നും ലേ​ല​ക്കാ​ർ മ​ത്സ​രി​ച്ചു. ക​ടും ത​വി​ട്ട് നി​റ​മു​ള്ള 1.1 കി​ലോ​ഗ്രാം ഭാ​ര​മു​ള്ള ഒ​രു ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ഒ​ടു​വി​ൽ 51,000 റി​യാ​ലി​നാ​ണ് വി​റ്റ​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഇ​ന​മാ​ണ് ഗൈ​ർ​ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ അ​ഥ​വാ ഗൈ​ർ. തെ​ളി​ഞ്ഞ വെ​ള്ള മു​ത​ൽ ത​വി​ട്ട് വ​രെ നി​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ ഇ​വ​ക​ളെ കാ​ണാം. ഇ​വ​ക്ക് വ​ലു​തും വീ​തി​യേ​റി​യ​തും നീ​ണ്ട വാ​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ ശ​രീ​ര​മു​ണ്ട്.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഇ​വ​ക്ക് ന​ല്ല ഡി​മാ​ന്റ് ആ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം, അ​ൾ​ട്രാ വൈ​റ്റ് എ​ന്ന പെ​രെ​ഗ്രി​ൻ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് വി​ല​യാ​യ 400,000 റി​യാ​ലി​ന് വി​റ്റി​രു​ന്നു. സൂ​പ്പ​ർ വൈ​റ്റ് എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പെ​രെ​ഗ്രി​ൻ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ 86,000 റി​യാ​ലി​ന് വി​റ്റ​തും ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ റെ​ക്കോ​ഡ് ആ​ണ്. 866 ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ 10 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ന്റെ വി​ൽ​പ​ന​യോ​ടെ​യാ​ണ് ലേ​ലം അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്.ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ക്ല​ബ് ന​ട​ത്തി​യ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ലേ​ല​ത്തി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 6 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലാ​ണ് സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ 18 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ ച​രി​ത്ര​മു​ള്ള ഈ ​ലേ​ലം പു​തി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ഫാ​മു​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രും നി​ക്ഷേ​പ​ക​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു.

    സൗ​ദി​യി​ൽ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ഒ​രു വി​പ​ണി പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യാ​നും ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​മാ​യ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ മേ​ള​ക്ക് രാ​ജ്യം വേ​ദി​യാ​യ​താ​യും സൗ​ദി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ക്ല​ബി​ന്റെ വ​ക്താ​വ് വാ​ലി​ദ് അ​ൽ ത​വീ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ലേ​ല​ത്തി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​യി​ലും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ലും ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ലേ​ല​ത്തി​ന്റെ ത​ത്സ​മ​യ സം​പ്രേ​ക്ഷ​ണ​വും പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും ഏ​റെ ഫ​ലം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, ച​രി​ത്ര പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ലേ​ലം ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. സൗ​ദി​യു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​രു​ഭൂ​മി സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​ണ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ. അ​ത് കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ഇ​തി​ന്റെ ലേ​ല​വും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

