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    അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക​ൾ സൗ​ദി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക്ക് ആ​ഗോ​ള വാ​തി​ൽ

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    അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക​ൾ സൗ​ദി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക്ക് ആ​ഗോ​ള വാ​തി​ൽ
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    ജി​ദ്ദ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പു​സ്​​ത​ക​മേ​ള (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    ജി​ദ്ദ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക​ളി​ലെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യ്ക്ക് ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി സാ​ഹി​ത്യ, പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ, വി​വ​ർ​ത്ത​ന ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ‘സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക​ളി​ലെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സെ​മി​നാ​റി​ലാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ​രും വി​വി​ധ പ്ര​സാ​ധ​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സെ​മി​നാ​റി​ൽ, സൗ​ദി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ സാ​ഹി​ത്യ-​സാം​സ്കാ​രി​ക സാ​ന്നി​ധ്യം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക​ളി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ഴി വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ അ​റി​വും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റാ​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​ഹി​ത്യ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​സാ​ധ​ക​രു​മാ​യി സൗ​ദി പ്ര​സാ​ധ​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ, നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത്ത​രം വേ​ദി​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ചൈ​നീ​സ്, ഫ്ര​ഞ്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സൗ​ദി പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ർ​ത്ത​നം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സെ​മി​നാ​റി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. ഇ​തു​വ​ഴി പു​തി​യ വി​പ​ണി​ക​ളി​ലെ​ത്താ​നും ലോ​ക​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് സൗ​ദി സാ​ഹി​ത്യ-​സാം​സ്കാ​രി​ക സൃ​ഷ്​​ടി​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ ത​മ്മി​ൽ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​ന, വി​ത​ര​ണ ചെ​ല​വു​ക​ൾ പ​ങ്കി​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​വി​ധ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത മാ​തൃ​ക​ക​ളും യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ആ​ധു​നി​ക ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും പ്രി​ൻ​റ്​-​ഓ​ൺ-​ഡി​മാ​ൻ​ഡ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​െൻറ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വും ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ വൈ​വി​ധ്യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ ആ​ഗോ​ള വേ​ദി​ക​ളി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക​ളി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് സെ​മി​നാ​റി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സൗ​ദി സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ 2020-ലാ​ണ് സാ​ഹി​ത്യ, പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ, വി​വ​ർ​ത്ത​ന ക​മീ​ഷ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. സാ​ഹി​ത്യം, പു​സ്ത​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം, വി​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ക​മീ​ഷ​െൻറ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

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    News Summary - International Book Fairs: A global gateway for Saudi publishing sector
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