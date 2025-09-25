Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 7:27 AM IST

    ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം ഡ്യൂ​ൺ​സ് മ​ല​സ്സി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി

    ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം ഡ്യൂ​ൺ​സ് മ​ല​സ്സി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി
    റി​യാ​ദ്: 33ാമ​ത് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ഇ​ന്റ​ർ സ്കൂ​ൾ സോ​ണ​ൽ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം ഡ്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ മ​ല​സ്സി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മി​ക​വി​നൊ​പ്പം വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പ​ഠ​ന-​പാ​ഠ്യേ​ത​ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ആ​ത്മാ​വും ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി ഇ​ട​ക​ല​ർ​ത്തി​യ രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രം. ‘പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​തീ​ത​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ഡ്യൂ​ൺ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സം​ഗീ​ത അ​നൂ​പ് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​ൽ ആ​ലി​യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ക​വി​ത ല​ത മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ആ​യി​രു​ന്നു. അ​ൽ ആ​ലി​യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ, മോ​ഡേ​ൺ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ, ന്യൂ ​മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ, ദ​റ​ത്ത​സ​ലാം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ, അ​ലി​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ, ഡ​ൽ​ഹി പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ, മോ​ഡേ​ൺ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ, യാ​ര ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ, ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫ​ല​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സം​ഗീ​ത അ​നൂ​പ്, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി​ദ്യ വി​നോ​ദ്, സി.​ഒ.​ഇ ഷാ​നി​ജ ഷാ​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി.

    ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഡ്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ദ​റ​ത്ത​സ​ലാം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മോ​ഡേ​ൺ മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും യാ​ര ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ന്യൂ ​മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം അ​ധ്യാ​പി​ക ഹ​രി​ത​യും സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യാ​പി​ക സു​നി​ത​യും നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ നോ​ള​ജ്, ബ​സ​ർ, റാ​പ്പി​ഡ് ഫ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വേ​ഗ​ത​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും പ​രീ​ക്ഷി​ച്ചു.എ​ല്ലാ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി​ദ്യ വി​നോ​ദ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

