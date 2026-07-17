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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 July 2026 8:01 PM IST
    Updated On
    date_range 17 July 2026 8:01 PM IST

    ജിദ്ദ തുറമുഖത്ത്​ അത്യാധുനിക സംയോജിത ലോജിസ്​റ്റിക്സ് കേന്ദ്രം തുറന്നു

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    ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് ഗതാഗത മന്ത്രി
    ജിദ്ദ തുറമുഖത്ത്​ അത്യാധുനിക സംയോജിത ലോജിസ്​റ്റിക്സ് കേന്ദ്രം തുറന്നു
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    ജിദ്ദ: ആഗോള ലോജിസ്​റ്റിക്സ് ഹബ്ബായി മാറാനുള്ള സൗദി അറേബ്യയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകർന്ന് ജിദ്ദ ഇസ്‍ലാമിക് തുറമുഖത്ത്​ പുതിയ അത്യാധുനിക ബോണ്ടഡ് ലോജിസ്​റ്റിക്സ് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. സൗദിയിലെ ദേശീയ ഷിപ്പിങ് കമ്പനിയായ ‘അൽ ബഹ്റി’ സക്കാത്ത്, ടാക്സ് ആൻഡ് കസ്​റ്റംസ് അതോറിറ്റി (സാറ്റ്​ക), സൗദി പോർട്ട്സ് അതോറിറ്റി (മവാനി) എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ പുതിയ സംയോജിത ലോജിസ്​റ്റിക്സ് മേഖല യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത്.

    ഗതാഗത-ലോജിസ്​റ്റിക്സ് മന്ത്രി എൻജി. സ്വാലിഹ് അൽ ജാസിർ കേന്ദ്രത്തി​െൻറ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിച്ചു. അൽ ബഹ്റി കമ്പനിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ സംയോജിത ലോജിസ്​റ്റിക്സ് സംരംഭമാണിത്. 95,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലധികം വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഈ വമ്പൻ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരേസമയം 80,000-ത്തിലധികം പാലറ്റുകൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംഭരണ ശേഷിയാണുള്ളത്.

    ചരക്കുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഉചിതമായ താപനില ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആധുനിക സ്​റ്റോറേജ് സൗകര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ താപനിലയിലുള്ള സംഭരണത്തിന് പുറമെ, തണുപ്പിച്ച സംഭരണം, ഫ്രോസൺ സംഭരണം എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം സമഗ്രമായ മൂല്യവർദ്ധിത സേവനങ്ങളും ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ തുറമുഖങ്ങളിലൊന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ കേന്ദ്രത്തിന് പ്രധാന അന്താരാഷ്​ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗത പാതകളിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശനമുണ്ട്.

    ഇത് സൗദി അറേബ്യയിലേക്കും മറ്റ് ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലെ വിപണികളിലേക്കും ചരക്കുകൾ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സമയദൈർഘ്യം ഗണ്യമായി കുറക്കാൻ സഹായിക്കും. സക്കാത്ത്, ടാക്‌സ് ആൻഡ് കസ്​റ്റംസ് അതോറിറ്റിയുടെ അംഗീകൃത നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായാണ് ഈ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, പ്രാദേശിക വിപണിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ കസ്​റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയോ മൂല്യവർദ്ധിത നികുതിയോ (വാറ്റ്​) മുൻകൂറായി അടക്കാതെ തന്നെ ചരക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കാനും പുനർകയറ്റുമതി ചെയ്യാനും കമ്പനികൾക്ക് സാധിക്കും.

    സ്​റ്റോറേജ്, ഹാൻഡ്‌ലിങ്, കസ്​റ്റംസ് ക്രിയറൻസ്, മൂല്യവർദ്ധിത ലോജിസ്​റ്റിക്സ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരൊറ്റ മേൽക്കൂരയിൽ ഈ കേന്ദ്രം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, കസ്​റ്റംസി​െൻറ ‘ഫസഹ്’ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംയോജിത ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനവും ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചരക്കുകളുടെ നീക്കം തത്സമയം ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും കസ്​റ്റംസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ സുഗമമായും അതിവേഗത്തിലും പൂർത്തിയാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

    പുതിയ ലോജിസ്​റ്റിക്സ് മേഖലയുടെ ഉദ്ഘാടനം തങ്ങളുടെ സംയോജിത ലോജിസ്​റ്റിക്സ് സേവനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപഭോക്താക്കളുടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമുള്ള യാത്രയിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് അൽ ബഹ്‍രി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എൻജി. അഹമ്മദ്​ അൽ സുബൈഇ വ്യക്തമാക്കി. സപ്ലൈ ചെയിൻ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വാണിജ്യ ഗതാഗതം സജീവമാക്കുന്നതിനും സൗദിയെ ഒരു ആഗോള ലോജിസ്​റ്റിക്സ് ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുന്നതിനുമുള്ള രാജ്യത്തി​െൻറ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്ന അത്യാധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇതിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    ആഗോള ലോജിസ്​റ്റിക് പെർഫോമൻസ് ഇൻഡക്സ് റാങ്കിങ് ഉയർത്തിയും തുറമുഖങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്നറുകളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിച്ചും മുന്നേറുന്ന സൗദി അറേബ്യയുടെ ലോജിസ്​റ്റിക്സ് മേഖലക്ക് ജിദ്ദയിലെ ഈ പുതിയ കേന്ദ്രം വലിയ ഊർജ്ജം പകരും.

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    TAGS:Logistics CenterSaudi ArabiaJeddah port
    News Summary - State-of-the-art integrated logistics center opened at Jeddah Port
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